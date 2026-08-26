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博大訂單看到明年第1季
利基型電源廠博大（8109）昨（26）日召開法說會，公司看好下半年工業、鐵道及醫療三大引擎熱轉，營運將優於上半年，整體訂單能見度已達明年第1季，尤其鐵道訂單更已看到明年。
法人預期，博大2026年營收創新高可期，全年毛利率有望站穩50%以上。
博大昨天不評論法人預估的財務數字，僅表示，目前產能逼近滿載，越南新廠已於第2季導入生產，因應客戶訂單需求，去年該公司已擴產15%支應，估計今年再新增30%，為中長期營運挹注成長動能。
展望後市，博大表示，隨主要客戶訂單動能持續維持高檔，加上新產能陸續到位，預期本季營運將延續強勢升溫格局，對下半年及全年業績高度樂觀。
博大7月合併營收2.12億元，創單月歷史新高，月增9.8%，年增45%；前七月合併營收12.36億元，年成長26.9%。
博大第2季毛利率50.58%，連三季站穩50%以上，為2020年第3季以來最佳；稅後純益1.7億元，攀上九季來高點，季增18.8%，年增1.1倍。上半年稅後純益3.14億元，年增48%，每股純益3.84元。
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