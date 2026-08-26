聽新聞
0:00 / 0:00
聯亞擴產、搶料 雙管齊下
磊晶股王聯亞（3081）昨（26）日公告，董事會通過購置機器設備投資案，擬以總金額不超過22.7億元，添購各項設備進行擴產，藉此滿足未來客戶訂單需求，同時也分別與美國、日本供應商簽訂磷化銦（InP）基板採購合約，確保關鍵料源無虞。
聯亞受惠光通訊需求強勁，7月營收5.01億元，創單月歷史新高，月增19.2%，年增176.5%；前七月營收26.26億元，年增120.9%；公司日前公告自結7月稅後純益2.11億元，年增503%，每股純益2.07元。
近期光通訊關鍵原料磷化銦大缺貨，掀起搶料潮，兩大美系光通訊大廠Coherent、Lumentum已陸續與全球磷化銦基板龍頭廠AXT簽訂長約，藉此避免供應鏈斷鏈風險。
聯亞因應缺料與市場需求強勁，跟上產業擴產與固料趨勢，董事會通過擬以總金額不超過22.7億元，添購各項設備進行擴產，同時也分別與美國、日本供應商簽訂磷化銦基板採購合約。
據悉，磷化銦基板價格自去年第4季起漲以來，至今已數度調漲，而由基板製成的磊晶也已二度調漲報價，第4季很可能第三度調升，意味著市場供不應求的情況，讓光通訊模組廠與AI資料中心業者甘願加價搶貨。
業界分析，短時間內，磷化銦無論基板或磊晶價格應該都會處於上漲趨勢，至少要等到2028年基板的新產能陸續開出後，漲價情況才有機會減緩。換言之，磷化銦產業在近二年內將迎來黃金成長爆發期，聯亞、全新、IET-KY等相關供應鏈同步受惠。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。