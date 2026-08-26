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聯亞擴產、搶料 雙管齊下

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
台股示意圖。 記者曾原信／攝影
台股示意圖。 記者曾原信／攝影

磊晶股王聯亞（3081）昨（26）日公告，董事會通過購置機器設備投資案，擬以總金額不超過22.7億元，添購各項設備進行擴產，藉此滿足未來客戶訂單需求，同時也分別與美國、日本供應商簽訂磷化銦（InP）基板採購合約，確保關鍵料源無虞。

聯亞受惠光通訊需求強勁，7月營收5.01億元，創單月歷史新高，月增19.2%，年增176.5%；前七月營收26.26億元，年增120.9%；公司日前公告自結7月稅後純益2.11億元，年增503%，每股純益2.07元。

近期光通訊關鍵原料磷化銦大缺貨，掀起搶料潮，兩大美系光通訊大廠Coherent、Lumentum已陸續與全球磷化銦基板龍頭廠AXT簽訂長約，藉此避免供應鏈斷鏈風險。

聯亞因應缺料與市場需求強勁，跟上產業擴產與固料趨勢，董事會通過擬以總金額不超過22.7億元，添購各項設備進行擴產，同時也分別與美國、日本供應商簽訂磷化銦基板採購合約。

據悉，磷化銦基板價格自去年第4季起漲以來，至今已數度調漲，而由基板製成的磊晶也已二度調漲報價，第4季很可能第三度調升，意味著市場供不應求的情況，讓光通訊模組廠與AI資料中心業者甘願加價搶貨。

業界分析，短時間內，磷化銦無論基板或磊晶價格應該都會處於上漲趨勢，至少要等到2028年基板的新產能陸續開出後，漲價情況才有機會減緩。換言之，磷化銦產業在近二年內將迎來黃金成長爆發期，聯亞、全新、IET-KY等相關供應鏈同步受惠。

聯亞 光通訊 營收

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