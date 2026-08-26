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華夏推四大高值化新品
華夏（1305）昨（26）日舉行法說會，該公司表示，預期第3季季末亞洲PVC市場將進入傳統旺季，加上國際各國紛紛祭出貿易管制政策、原料成本也有支撐，預期亞洲貨源與中國貨源之間的價差有望縮減，原先的低價供銷結構可望改善。
華夏營業處處長暨發言人吳建興也表示，華夏目前正推進四大高值化新產品，包含低碳膠布及管材、PVC降溫皮、優化膠皮類產品，以及TPO免刀膠布／絕緣膠帶。其中低碳膠布與管材，部分使用PVC再生原料，已通過ISO14021認證，低碳管材更有更有95%以上比重使用Post-Consumer Recycled再生料，期能提升公共工程與民間建案品質，加速企業淨零減碳進程。
華夏昨日舉行法說會，由總經理胡吉宏、營業處處長暨發言人吳建興主持。吳建興指出，2月28日美伊戰爭開打以來，戰爭持續左右PVC產業，並預期上游原料至下游行情，至下半年仍將持續受戰爭影響。
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