華夏推四大高值化新品

華夏（1305）昨（26）日舉行法說會，該公司表示，預期第3季季末亞洲PVC市場將進入傳統旺季，加上國際各國紛紛祭出貿易管制政策、原料成本也有支撐，預期亞洲貨源與中國貨源之間的價差有望縮減，原先的低價供銷結構可望改善。

華夏營業處處長暨發言人吳建興也表示，華夏目前正推進四大高值化新產品，包含低碳膠布及管材、PVC降溫皮、優化膠皮類產品，以及TPO免刀膠布／絕緣膠帶。其中低碳膠布與管材，部分使用PVC再生原料，已通過ISO14021認證，低碳管材更有更有95%以上比重使用Post-Consumer Recycled再生料，期能提升公共工程與民間建案品質，加速企業淨零減碳進程。

華夏昨日舉行法說會，由總經理胡吉宏、營業處處長暨發言人吳建興主持。吳建興指出，2月28日美伊戰爭開打以來，戰爭持續左右PVC產業，並預期上游原料至下游行情，至下半年仍將持續受戰爭影響。