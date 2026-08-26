復盛接單放量 淡季不淡

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（26）日舉行法說會，該公司指出，以目前接單來看，第3季營運將延續第2季的淡季不淡水準，第4季則可站上出貨旺季；預期下半年營運會優於上半年。

復盛應用指出，第2季為高爾夫球具代工業的傳統出貨淡季，惟終端消費市場買氣不差，加上該公司有新增品牌客戶，挹注營運上攻。單季營收達80.74億元，年增22.9%，獲利方面，單季稅後純益8.56億元，相較去年同期的3.16億元，年增約1.7倍，每股純益6.1元；累計上半年獲利18.26億元、年增19%，每股純益13.1元。

展望下半年，觀察美國高爾夫消費市場上半年變化，截至第2季為止，美國整體高爾夫下場打球回合數比去年水平高出約4.2%，提振品牌商信心，第3季拉貨維持淡季不淡水準，單季營運表現可與第2季相當。