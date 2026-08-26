聽新聞
0:00 / 0:00
復盛接單放量 淡季不淡
高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（26）日舉行法說會，該公司指出，以目前接單來看，第3季營運將延續第2季的淡季不淡水準，第4季則可站上出貨旺季；預期下半年營運會優於上半年。
復盛應用指出，第2季為高爾夫球具代工業的傳統出貨淡季，惟終端消費市場買氣不差，加上該公司有新增品牌客戶，挹注營運上攻。單季營收達80.74億元，年增22.9%，獲利方面，單季稅後純益8.56億元，相較去年同期的3.16億元，年增約1.7倍，每股純益6.1元；累計上半年獲利18.26億元、年增19%，每股純益13.1元。
展望下半年，觀察美國高爾夫消費市場上半年變化，截至第2季為止，美國整體高爾夫下場打球回合數比去年水平高出約4.2%，提振品牌商信心，第3季拉貨維持淡季不淡水準，單季營運表現可與第2季相當。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。