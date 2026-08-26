德淵切入AI 攻特化產品
熱熔膠大廠德淵（4720）董事長暨執行長蕭向志表示，特用化學及熱熔膠產品，切入AI領域，上半年成長顯著；熱熔膠核心事業在中國大陸、印度、東協國家、歐美均有在地產能布局，並看好印度市場需求快速成長，對下半年營運樂觀。
德淵昨（26）日舉行法說會，由董事長暨執行長蕭向志主持。展望下半年，蕭向志表示，全球熱熔膠市場規模仍維持成長趨勢，對熱熔膠核心事業不看淡，更將強化特用化學品及高值化應用，成為公司第二成長軌道。
蕭向志表示，公司積極拓展高值化新興應用，其中應用於AI雲端資料中心伺服器的PCBA特用硬化三防漆、PCBA特用耐燃無鹵素等級熱熔膠，今年以來營收成長119%；應用於EV新能源車的特用多重硬化UV膠、感壓膠等，今年成長14%，營收達1.64億元，也使EV應用成為特化品最大主力。
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