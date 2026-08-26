紅木全年力拚損益兩平

紅木-KY（8426）昨（26）日舉行法說會，公司表示，隨大型精品旗艦店專案陸續進場，下半年營運可望優於上半年，毛利率亦可望較上半年回升，全年樂觀看至少可達損益兩平。

紅木表示，目前第3季新接多項大型專案，部分工程將延續至2027年第1季甚至第2季，公司對明年第1季營運看法正向。

紅木上半年營收10.89億元，年減0.65%；稅後淨損5,519.5萬元，較去年同期淨損6,934萬元收斂，每股淨損1.10元，較去年同期每股淨損1.38元改善。

紅木指出，全球精品產業已由過去大量展店的高速成長階段，轉向重視品牌價值及獲利品質，品牌陸續關閉低效門市，轉而投資大型旗艦店及沉浸式消費體驗，也帶動單店工程規模放大。