運錩上半年賺贏去年全年

運錩（2069）昨（26）日法人說明會，在國際不銹鋼需求仍偏弱、價格震盪的環境下，運錩精密加工技術發揮綜效，最新毛利率跳增57%，上半年獲利表現已經優於去年全年，營運躍進。

法人指出，運錩主要從事不銹鋼加工製造及銷售，除台灣裁剪事業外，寧波奇億布局中國大陸不銹鋼精密冷軋市場，產品終端橫跨3C、家電、汽車、鈕扣電池、環保能源及建築工程等領域。

從營收觀察，運錩上半年合併營收49.9億元，雖然收入規模並未明顯放大，但獲利品質大幅改善；合併毛利率由2025年的9.3%提高至14.7%；其中運錩母體由4.2%大幅增長至9.6%，寧波奇億的毛利更由23.6%升至29.5%，顯示產品組合、加工附加價值及成本控制效益，是今年獲利跳升重要原因。

運錩產品銷售結構中，加工製造占比由2025年的40%提高至44%，電子零組件也由15%提高至17%，其他產品則由20%降至18%左右，產品組合朝加工及高附加價值應用調整。