路易莎再推新鍋物品牌「和牛鍋敘」

路易莎集團（2758）持續擴張多品牌餐飲版圖，鎖定台灣鍋物市場再出手，推出旗下第二個鍋物品牌「和牛鍋敘」，這也是路易莎繼「丹生炊事」後，再度切入鍋物市場，新品牌後續並規劃進駐高雄飯店，擴大集團與飯店、商場合作布局。

董事長黃銘賢昨（26）日表示，台灣消費者喜愛鍋物，但過往鍋物多在路邊店或商場經營，希望透過飯店寬敞、舒適的環境，打造不同的鍋物消費情境，除親友聚餐外，也能成為宴客選項。「和牛鍋敘」主打和牛吃到飽搭配百道料理自助吧，最低520元起，是路易莎集團旗下第11個子品牌，也是集團第18間與飯店合作的門市。

路易莎先前已推出以單點消費為主的鍋物品牌「丹生炊事」，分別與新板傑仕堡、台中麗寶福容大飯店合作；此次再以吃到飽模式推出「和牛鍋敘」，形成兩種不同定位的鍋物品牌。

黃銘賢指出，集團先以「丹生炊事」切入鍋物市場，此次推出「和牛鍋敘」，則進一步結合吃到飽及自助吧模式，提供不同價位與消費體驗。

未來「和牛鍋敘」也將進駐高雄知名飯店，持續擴大飯店據點。