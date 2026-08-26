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揚秦搶市 海內外大展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

麥味登母公司揚秦（2755）昨（26）日召開法說會，總經理林麗玲表示，主力品牌「麥味登」站穩千店規模，目標每年淨增100家門市，2030年挑戰1,500店；同時，火鍋品牌「涮金鍋」下半年也進入密集展店期。

另一方面，揚秦決定結束馬來西亞餐飲品牌「檳城煎蕊」在台代理，與Penang Chendul原有的品牌相互代理合作也同步告終。

林麗玲表示，營運主力品牌「麥味登」已站穩千店規模並以「複數店」策略由點到面持續擴大市占率，透過數位應用讓加盟主從單店經營擴大為「商圈包圍」的特定區域密集展店，穩固區域商圈的品牌優勢及競爭力。目標每年淨成長100家門市，預計2030年全台達到1,500家門市、2035年攀升至2,000家門市。

火鍋品牌「涮金鍋」上半年營收貢獻達1.06億元，較去年同期大幅成長63%，持續展現高獲利能力，營收占比已超越「炸雞大獅」躍居第二。

林麗玲指出，「涮金鍋」今年預計展店六家，下半年進入展店密集期，八德九店與蘆竹十店預計於8月底開幕，新莊11店與林口12店預定9月開幕，正式朝新北市進發。

此外，揚秦也調整代理品牌布局。公司表示，旗下代理的馬來西亞餐飲品牌「檳城煎蕊」，因原物料無法在台生產致成本過高，加上馬來西亞與台灣食安法規及標準不同，物料進口時容易卡關並產生食安風險，經雙方商議後，決定結束在台品牌代理業務。

揚秦與Penang Chendul原採品牌相互代理模式，由揚秦代理檳城煎蕊在台發展，對方則代理「炸雞大獅」於馬來西亞吉隆坡及柔佛市場展店；目前炸雞大獅尚未在上述兩地展店，隨雙方協議結束相互代理合作，相關代理關係也同步終止。

「炸雞大獅」下半年將持續調整門市營運體質並挑戰國內百店的階段目標。海外發展方面，林麗玲指出，印尼目前已有35家門市，馬來西亞砂拉越五家、新加坡三家，美國首店插旗維吉尼亞州，第一家門市已掛上招牌，待當地政府完成行政審查後，將於10月中旬正式營運，二店與三店亦已完成簽約，海外版圖持續擴張。

馬來西亞 火鍋 法說會

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