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裕隆四箭齊發 營運衝
裕隆（2201）下半年營運四箭齊發，將聚焦FOXTRON新車量產交付與三菱紐澳外銷、能源事業擴張、資產活化及海外模式驗證。隨新車訂單表現優於預期、儲能業務規模擴大，裕隆力拚延續汽車製造本業改善動能，並將今年定位為逐年成長的起點。
裕隆集團旗下裕隆、中華車及裕日車昨（26）日舉行法說會。裕隆總經理許國興表示，儘管市場競爭加劇，加上轉投資事業影響，公司透過營運體質調整、生產體系最適化及成本結構改善，上半年合併營業利益仍較去年同期成長9%。
裕隆上半年合併營收343.7億元，年減3.4%；受惠生產體系及成本結構改善，營業利益33.26億元，年增9.3%。惟受轉投資收益減少及非控制權益增加影響，累計稅後純益5.21億元，年減5.6%，每股純益（EPS）0.50元，低於去年同期0.53元。
汽車製造方面，裕隆上半年已完成鴻華先進新車量產導入，並建立三義廠品質追溯機制。許國興指出，鴻華目前訂單表現優於預期，帶動交付需求升溫，今年生產數量可望較去年明顯增加。
下半年將持續推進FOXTRON Cavira電動車量產交付，並掌握三菱汽車紐澳市場外銷需求。三菱紐澳外銷電動車預計第4季上市，裕隆將配合客戶需求，提前完成生產及交貨準備，成為下半年汽車製造事業的重要動能。
能源事業方面，裕隆表後儲能業務持續擴張，累計銷售規模已接近15MW，動力電池代工產能也穩步提升。未來能源布局將由產品供應進一步延伸至工程服務，強化EPC統包整合能力，並拓展充儲整合及大型用電戶市場，逐步放大營運規模。
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