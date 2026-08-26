聽新聞
0:00 / 0:00

裕隆四箭齊發 營運衝

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

裕隆（2201）下半年營運四箭齊發，將聚焦FOXTRON新車量產交付與三菱紐澳外銷、能源事業擴張、資產活化及海外模式驗證。隨新車訂單表現優於預期、儲能業務規模擴大，裕隆力拚延續汽車製造本業改善動能，並將今年定位為逐年成長的起點。

裕隆集團旗下裕隆、中華車及裕日車昨（26）日舉行法說會。裕隆總經理許國興表示，儘管市場競爭加劇，加上轉投資事業影響，公司透過營運體質調整、生產體系最適化及成本結構改善，上半年合併營業利益仍較去年同期成長9%。

裕隆上半年合併營收343.7億元，年減3.4%；受惠生產體系及成本結構改善，營業利益33.26億元，年增9.3%。惟受轉投資收益減少及非控制權益增加影響，累計稅後純益5.21億元，年減5.6%，每股純益（EPS）0.50元，低於去年同期0.53元。

汽車製造方面，裕隆上半年已完成鴻華先進新車量產導入，並建立三義廠品質追溯機制。許國興指出，鴻華目前訂單表現優於預期，帶動交付需求升溫，今年生產數量可望較去年明顯增加。

下半年將持續推進FOXTRON Cavira電動車量產交付，並掌握三菱汽車紐澳市場外銷需求。三菱紐澳外銷電動車預計第4季上市，裕隆將配合客戶需求，提前完成生產及交貨準備，成為下半年汽車製造事業的重要動能。

能源事業方面，裕隆表後儲能業務持續擴張，累計銷售規模已接近15MW，動力電池代工產能也穩步提升。未來能源布局將由產品供應進一步延伸至工程服務，強化EPC統包整合能力，並拓展充儲整合及大型用電戶市場，逐步放大營運規模。

裕隆 裕隆集團 裕日車

延伸閱讀

眾福科航海產品出貨旺

漢測攻晶片測試商機 預計9月下旬上櫃

來億財報／上半年EPS 4.53元 穩坐製鞋類股獲利王

漢測前七月營收超越去年全年 展現強勁成長動能

相關新聞

力成面板封裝奪大單 自主開發技術獲博通、超微包下產能

封測大廠力成（6239）董事長蔡篤恭昨（26）日表示，旗下自主開發的PiFO面板級封裝技術獲博通、超微等美系大廠採用，大客戶已包下產能，「2027年將是力成AI封裝爆發年」；此外，力成在光通訊相關布局也有好消息，將是另一成長動能。

國泰證處置股預收 申請大增

處置股新制於8月10日正式上路，臺灣證券交易所與櫃買中心將處置期間縮短為五個營業日，並將分盤撮合間隔縮短至2分鐘，以提升市場效率及交易流動性。

力成結盟大咖 拓展合作觸角

力成（6239）面板級封裝傳來喜訊，業界關注與超微及博通兩大客戶最新合作狀況。力成董事長蔡篤恭昨（26）日表示，與超微合作的面板級封裝專案進展穩健，量產良率已逐步站穩；博通方面，雙方除共同開發以FOPLP為基礎的先進封裝基板技術，也把合作觸角延伸到高速網通及光通訊。

森崴同意前總座之子收購

再生能源系統廠森崴能源（6806）昨（26）日公告，經審議委員會評估後，同意森崴前總經理胡惠森之子胡正杰的公開收購案，並請股東應審慎評估，考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。

大略-KY 繼續停止櫃檯買賣

櫃買中心26日深夜表示，大略國際控股有限公司（簡稱大略-KY公司）（4804）前因經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告已逾三年，經公告自2026年4月14日起停止在證券商營業處所買賣迄今。

統新搶資料中心商機

濾光片廠統新（6426）昨（26）日召開法說會，公司指出，目前AI連接方面可拆分為四大區塊，其中，Scale-across（資料中心對資料中心）為焦點，因長距離大頻寬傳輸需要很多WDM濾光片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。