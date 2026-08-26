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汎銓矽光子布局報捷

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導
汎銓董事長柳紀綸。聯合報系資料照
汎銓董事長柳紀綸。聯合報系資料照

半導體檢測分析廠汎銓（6830）矽光子布局傳捷報，相關設備力拚年底出貨二至三台，董事長柳紀綸昨（26）日預告，8月營收將續寫新猷，9月至12月業績也可望維持高檔。

隨四大成長引擎同步推進，汎銓看好2027年營運，不排除明年首季是歷來獲利最好的一季。

汎銓昨日受邀參加台新證券2026年第3季投資論壇，柳紀綸說明營運進度及後續展望。他說，汎銓目前四大成長引擎包括埃米世代製程材料分析、擴大AI客戶專區、矽光子量測服務與設備，以及台灣、中國大陸、美國、日本同步布局。

其中，AI客戶專區擴張速度明顯加快，第三期已啟動，8月開始貢獻業績，第四、第五期也分別進入洽談及規畫。原先為未來十年預留的場地，照目前需求速度來看，可能兩年內就會用完。

柳紀綸提到，一階客戶與汎銓的合作不再只是送件分析，而是將研發設備及各國研發人員直接放進專區，一面進行研發，一面把分析案件交給汎銓。這讓汎銓能提早掌握未來數年的技術方向及分析需求，並提前開發相應設備。

汎銓也把矽光子分析能力進一步做成設備，並取得台灣、美國、日本及韓國的光損偵測裝置發明專利，廠內設有三台自主研發量測設備；最新MSS HG已完成實機，預計9月移入矽光子專區供客戶試用，不只可量出光損數值，也能找出異常發生的位置。

他透露，目前已有五家潛在客戶預約試用，包括一家晶圓廠、二家PIC設計公司及二家光模組廠。其中，一階AI客戶需求可能達二台以上，若首台驗證順利，有機會進一步導入其不同國家的實驗室。汎銓力拚今年底前完成並出貨二至三台。

汎銓並正與四至五家國際大廠洽談共同開發及專利授權，其中一家已於8月完成合作合約用印，預計11月共同發布消息並展示實機；另有兩家採個案合作，也有一家進入專利授權細節討論。柳紀綸指出，汎銓已成為國際設備大廠投入矽光子的首要合作平台。

海外布局則開始反映在營收。汎銓前七月海外業務平均單月營收占比由去年同期20.2%升至33.1%，上海據點已由辦公室轉為廠房，中國大陸、美國及日本據點均以材料分析及設備商需求為主。

矽光子 布局 營收

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