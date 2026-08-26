統新法說會／資料中心走向分散式布局 DWDM將大幅受惠

濾光片廠統新（6426）26日召開法說會，公司指出，目前AI連接方面可拆分為四大區塊，其中Scale-across（資料中心對資料中心）為本次焦點，因為長距離大頻寬傳輸需要很多WDM濾光片，未來在單一資料中心受限於電力與空間，而必須拆分為多個小型Data Center時，就需要大量DWDM，這是統新的專長，因此公司將會是主要受惠者。

統新表示，四大區塊分別是 Scale-in（晶片對晶片）、Scale-up（機櫃內部互聯）、Scale-out （機櫃對機櫃）以及 Scale-across，而Scale-across 將會是公司主要戰場。在電力、空間、散熱的限制下，未來資料中心可能轉向發展成「分散式資料中心」，這時候就需要透過大量串接，將許多小叢集連結再一起，才不會影響到訓練速度。

據研調機構LightCounting研究指出，受惠於「分散式AI數據中心」的強勁需求，專門做長距離光通訊傳輸的DWDM市場，未來5年(2026～2031年)預計每年將保持13%穩定複合成長。