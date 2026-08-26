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華星光獲利／7月自結淨賺1.31億元 單月賺進第2季七成水準

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
華星光公司外觀。聯合報系資料照
華星光公司外觀。聯合報系資料照

光通訊華星光（4979）26日公告7月自結財報，單月合併營收為5.09億元、年成長31.2％，稅前淨利1.56億元、年增97.5％，稅後純益1.31億元，相較去年同期增加65.8％，每股純益0.92元，單月獲利水準已經達到今年第2季1.84億元的七成。

法人指出，華星光受惠於委外CW Laser磊晶代工業務擴增，加上接單表現強勁，成為帶動今年華星光營運逐步升溫的主要關鍵。另外，華星光在400G的ZR模組出貨持續穩定成長，後續還將攻入800G ZR模組，相關業務同樣有機會在下半年開始逐步發酵。

華星光26日股價表現相對穩定，收盤下跌0.50％至598元，維持在波段高點，三大法人一共賣超1,854張，轉買超為賣超。

磊晶 光通訊 華星光

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