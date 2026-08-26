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輝達財報揭曉前夕…台股搶先彈回10日線 量價榜洩資金流向

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股26日上演強勢反攻，集中市場加權指數開低後一路震盪走高，終場大漲663.16點、收45,832.62點。中央社
台股26日上演強勢反攻，集中市場加權指數開低後一路震盪走高，終場大漲663.16點、收45,832.62點。中央社

台股26日上演強勢反攻，集中市場加權指數開低後一路震盪走高，終場大漲663.16點、收45,832.62點，漲幅1.46%，重新站回10日線，成交值放大至8,042億元；三大法人同步回補593.87億元。在市場靜待輝達（NVIDIA）財報揭曉之際，26日量價排行榜也浮現資金新動向，台積電（2330）重回成交值王位，聯發科（2454）、PCB與高速傳輸族群同步吸金，ETF則在成交量榜占據6席。

從成交值排行觀察，台積電仍以423.86億元奪回成交值冠軍，股價上漲15元、收2,415元，重新扮演穩盤核心；南亞科（2408）以296.97億元居次，收漲1.37%至517元。值得注意的是，聯發科成交值290.61億元排名第3，股價強漲5.62%、收3,945元，成為26日AI權值股反攻的重要指標。

除了台積電穩盤，資金也明顯往AI供應鏈擴散。欣興（3037）成交值243.52億元、股價大漲5.94%；聯亞（3081）成交值213.05億元、強攻9.97%；景碩（3189）也上漲5.51%，聯茂（6213）更直接亮燈漲停，顯示PCB、載板及高速傳輸族群成為盤面攻擊重心。南電（8046）成交值162.54億元、收漲1.72%，同樣維持強勢。

成交量方面，ETF人氣依舊高燒，前10名中有6檔ETF，包括主動統一升級50（00403A）、群益台灣加權正2（00685L）、主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50反1（00632R）、元大台灣50正2（00631L）及主動統一台股增長（00981A）。其中主動統一升級50更獲外資買超7.49萬張、位列買超第一名，顯示大盤強彈之際，法人也透過ETF積極回補市場部位。

不過，近日強勢演出的陽明海運（2609），26日成交15.63萬張、雖位居成交量第6，股價卻重挫9.43%，外資更賣超3萬814張。

整體來看，台股26日在三大法人回補近594億元帶動下強彈663點，重新站回10日線；從量價榜觀察，台積電穩住大盤、聯發科領軍AI權值股，PCB、載板、高速傳輸接棒攻擊，ETF則承接大量市場資金。在輝達財報即將揭曉的關鍵時點，後續若AI主流股能延續量價齊揚，資金行情有機會進一步擴散；反之，若成交量放大卻出現法人調節，則仍須提防反彈行情再度分化。

財報 輝達 台股 台積電 聯發科 三大法人 南亞科

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