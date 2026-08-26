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智通法說會／下半年營運優於上半年 未來將持續併購

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北即時報導

智通*（8932）26日召開法說會，公司表示，上半年軟體事業仍是主要成長動能，下半年公司將持續深化並服務核心客戶，推動平台擴充、跨模組導入與後續維運，同時拓展東南亞新客戶，持續優化營收與獲利結構。公司預期，下半年無論是營收還是獲利表現，都將優於上半年。

智通上半年營收12.91億元，年增12.04%；稅後純益4億元，年增32%，EPS 1.13元。其中，軟體占營收比重達63%、毛利率約83%，高於整體毛利率，因此隨著軟體業務比重持續提升，整體毛利率將持續成長。

針對市場關注的印度放貸業務推進進度，智通表示，先前低估印度方在股權移轉流程的難纏程度，公司正持續透過各種方式，加快推進速度，待第一階段股權移交完成，就能立刻提交RBI進行審核。

同時，公司持續透過併購擴大營運規模，繼6月併購案後，25日再度公告，通過子公司GLOBAL LINE NETWORK SDN BHD轉投資香港GC Construction Holdings Limited公司，交易總金額為港幣7,790萬元，大約台幣3.16億元，持股比例約19%。

智通指出，該公司曾為香港最大的泥水公司，目前正在朝向軟體、FinTech及AI方面轉型，與智通過去一路走來的路途相仿，也與未來規劃在同一條道路上，因此決議進行此投資，希望雙方未來能互補。

法說會 併購 營收 毛利率

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