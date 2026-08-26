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裕融法說會／獲利動能回升 步入成長軌道

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕融企業（9941）26日法說會。裕融今年上半年獲利表現穩健，各項獲利指標無論在單季或累計表現上，均雙雙重返成長軌道。

裕融累計上半年稅後淨利23.4億元，較去年同期成長3.6%，上半年累計每股盈餘（EPS）為3.86元，優於去年同期的3.72元。第2季單季表現顯著回溫，稅後淨利達12.36億元，繳出季增12%、年增11.18%的雙位數成長，單季EPS達2.05元，展現穩健的獲利動能。

裕融企業表示，獲利穩健向上的關鍵，主要歸功於精準風控奏效，預期信用減損大幅減少。兩岸市場延滯率皆呈現持續下降的良好趨勢，台灣市場延滯率由去年同期的1.50%順利降至1.35%，資產品質已回穩至2022年優良時期水準；中國大陸市場採取擇優承作策略成效顯現，延滯率由2.70%降至2.15%，信用風險逐步趨緩。在呆帳回收增加及資產品質優化下，裕融上半年預期信用減損損失大幅年減27%，進而有效挹注整體獲利表現。

東南亞市場方面，也展現良好動能。菲律賓與馬來西亞的業務規模分別繳出年增逾三成與超過180%的亮眼成績。裕融表示，整體東南亞市場的利差表現大幅優於台灣地區，且延滯率低於當地同業平均，對整體獲利的貢獻度正持續放大。

裕融 法說會 EPS

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