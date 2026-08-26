快訊

虧損下市後拚翻身？胡正杰突拋公開收購案 森崴能源董事會同意了

「跟趙建銘幾乎一樣」命理師自揭家醜 父親搞小三還想把兄妹丟產業道路

輝達財報恐成火燒連環船 分析師示警C波大跌：台股將跌到31117

聽新聞
0:00 / 0:00

紅木法說會／下半年營運可望回升 大型精品訂單挹注明年

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

紅木-KY（8426）26日召開業績發表會，隨第3季起陸續取得大型精品品牌訂單，看好下半年營運優於上半年，全年力拚維持獲利；目前在手訂單能見度已延伸至明年，部分大型專案因施工期較長，預計於2027年上半年認列。

紅木表示，第3季已有多項大型案件陸續確定，包括Hermès愛馬仕）、Rolex（勞力士）等國際精品品牌，單店訂單金額達百萬至數百萬新幣。其中，Hermès在新加坡的大型專案金額約500多萬新幣，因工程期較長，部分營收預計遞延至明年認列。

Rolex今年在紐西蘭、新加坡、印尼、阿布達比及香港等市場均有專案，其中紐西蘭單店訂單金額接近350萬新幣。紅木指出，精品品牌近年更加重視旗艦店與消費體驗，大型店面工程需求持續增加，也帶動高單價專案商機。

展望下半年，紅木表示，下半年原本就是傳統旺季，但今年部分大型案件近期才確定，工程進度可能不及過往旺季，因此下半年表現雖可望優於上半年，但與過去旺季高峰相比可能相對溫和，公司仍維持全年獲利目標。

毛利率方面，紅木預估下半年約23%，主要受營收規模影響，後續毛利率表現仍需視大型專案完工進度而定。市場布局方面，東南亞仍是紅木重要成長區域，在新加坡、馬來西亞、印尼及泰國具備在地服務優勢；印度市場則延續成長趨勢，單案金額約25萬至30萬新幣，但每月約有三至五個案件，靠量體帶動市場規模。

除了既有精品店、百貨、飯店等市場，紅木今年也成立專責團隊開發商辦總部業務，目前已在馬來西亞取得少量訂單，預計明年開始看到較明顯成果，藉此進一步擴大營運版圖。

法說會 Hermès 新加坡 勞力士 愛馬仕

延伸閱讀

根基、達欣工訂單大增

來億財報／上半年EPS 4.53元 穩坐製鞋類股獲利王

漢測前七月營收超越去年全年 展現強勁成長動能

揚秦法說會／品牌有進有退！宣布結束檳城煎蕊代理 麥味登拚1,500店

相關新聞

科科科技再挑戰進軍資本市場 8月31日登錄興櫃

科科科技-KY（6950）預計8月31日以每股32元參考價登錄興櫃，布局音樂、AI多媒體、知識學習與創作者經濟四大事業。

聯電發18億美元海外轉換公司債 買設備及廠務工程

晶圓代工廠聯電董事會今天決議發行海外無擔保轉換公司債，總額以18億美元為上限，籌得資金將用於購置機器設備及廠務工程

華星光獲利／自結7月淨賺1.31億元 EPS 0.92元

華星光（4979）26日達公布注意交易資訊標準，公布7月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利1.31億元，年增65.82%，每股純益0.92元。今年第2季歸屬母公司業主淨利1.84億元，年增93.68%，每股純益1.29元。28日公司將舉辦法說會，將會有更詳細的展望說明。

看好 AI 股8月營收動能佳 法人點名買進這些供應鏈

雖然人工智慧（AI）需求強勁，但硬體供需排擠效果持續在電子零組件產業間發酵，法人評估，AI占比較高族群下半年營收月增動能仍佳，記憶體漲價衝擊個人電腦、手機終端需求，相關廠商8月營收難見明顯旺季效應。

台虹到底「紅」什麼？ 連兩根漲停飆上天價320.5元 排隊買單逾9500張

軟性銅箔基板大廠台虹（8039）開發出無玻纖布的PTFE（聚四氟乙烯）基板，可突破高頻高速材料結構，預計2027年量產，市場預期可望卡位輝達下一代Rubin／Rubin Ultra AI更高階材料的商機，題材吸引資金搶進，推升股價表現，26日一開盤就衝破300元關卡，隨後急攻上漲停320.5元鎖死，拉出第2根漲停，同時改寫歷史新高。

生醫「三大題材齊發」！股王藥華藥、股后沛爾生醫創天價 6強飆漲停

台股26日掀起生醫漲停潮，在股票面額變更、新藥臨床、國際授權及醫材商業化等題材齊發下，資金大舉湧入。其中，生醫股王藥華藥（6446）衝上1,600元、股后沛爾生醫-創（6949）飆上1,490元，雙雙改寫盤中新高。人氣升溫也帶動全福生技（6885）、共信-KY（6617）、高端疫苗（6547）、益安（6499）、安克生醫（4188）等紛紛亮燈漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。