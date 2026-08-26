紅木法說會／下半年營運可望回升 大型精品訂單挹注明年

紅木-KY（8426）26日召開業績發表會，隨第3季起陸續取得大型精品品牌訂單，看好下半年營運優於上半年，全年力拚維持獲利；目前在手訂單能見度已延伸至明年，部分大型專案因施工期較長，預計於2027年上半年認列。

紅木表示，第3季已有多項大型案件陸續確定，包括Hermès（愛馬仕）、Rolex（勞力士）等國際精品品牌，單店訂單金額達百萬至數百萬新幣。其中，Hermès在新加坡的大型專案金額約500多萬新幣，因工程期較長，部分營收預計遞延至明年認列。

Rolex今年在紐西蘭、新加坡、印尼、阿布達比及香港等市場均有專案，其中紐西蘭單店訂單金額接近350萬新幣。紅木指出，精品品牌近年更加重視旗艦店與消費體驗，大型店面工程需求持續增加，也帶動高單價專案商機。

展望下半年，紅木表示，下半年原本就是傳統旺季，但今年部分大型案件近期才確定，工程進度可能不及過往旺季，因此下半年表現雖可望優於上半年，但與過去旺季高峰相比可能相對溫和，公司仍維持全年獲利目標。

毛利率方面，紅木預估下半年約23%，主要受營收規模影響，後續毛利率表現仍需視大型專案完工進度而定。市場布局方面，東南亞仍是紅木重要成長區域，在新加坡、馬來西亞、印尼及泰國具備在地服務優勢；印度市場則延續成長趨勢，單案金額約25萬至30萬新幣，但每月約有三至五個案件，靠量體帶動市場規模。

除了既有精品店、百貨、飯店等市場，紅木今年也成立專責團隊開發商辦總部業務，目前已在馬來西亞取得少量訂單，預計明年開始看到較明顯成果，藉此進一步擴大營運版圖。