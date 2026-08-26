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東擎暫定以不低於130元掛牌上市 預定發行6,114張

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

工業電腦廠東擎（7710）26日公告，以不低於130元掛牌上市，預定發行6,114張，若以130元計價，可望籌資約7.94億元。

東擎第2季稅後純益為1.49億元，季增26.2%，年增496%，表現不俗；第2季每股稅後純益（EPS）為2.40元，第1季EPS為1.90元，去年同期EPS為0.4元。隨著人工智慧（AI）帶動邊緣運算需求，加上進入下半年傳統旺季，法人預估，下半年營運可望優於上半年。

東擎上半年稅後純益2.67億元，年增198%，上半年EPS為4.30元，去年同期EPS為1.44元。該公司7月營收3.52億元，月增9.21%，年增100.22%，今年前七個月營收21.11億元，年增96.21%。

東擎受惠美系ODM專案自3月起開始出貨，上半年營收與獲利成長動能明顯，雖然該專案預計7、8月告一段落，但第4季將有既有客戶的系統級案件接棒出貨，出貨動能可望維持相對穩健，而美系ODM客戶下一波較大規模案件，預計於明年才會逐步發酵。

營收 EPS

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