快訊

中職／NBA球星「士官長」巴特勒現身大巨蛋 受中信邀請看球

五熊毀日本國寶被捕…絕美玉女修佛多年 12字嚴肅警告

泥石流狂瀉畫面曝光！西藏日喀則多人傷亡、失蹤 習近平急下指示

聽新聞
0:00 / 0:00

華夏第2季終止連7虧 第3季減產保價可望維持獲利

中央社／ 台北26日電

美伊戰爭推升石化行情，PVC廠華夏第2季營運轉盈，終止連7季虧損。華夏總經理胡吉宏今天表示，由於下游客戶對於價格抗拒，PVC市場需求偏弱，華夏第3季順勢安排工廠歲修，產銷量和營運會下滑，但減產保價，營運可望維持獲利狀態。

華夏今天召開法人說明會，華夏營業處處長暨發言人吳建興回顧，自美國與伊朗2月底開戰以來，戰事左右第2季、第3季，甚至更長久的石化產業。以上游原料乙烯為例，由於戰事造成石化供應鏈緊縮、中斷，乙烯價格從戰前每噸約700美元，到4月最高飆上1450美元，翻倍漲。

由於價格高漲，下游吸收能力有限，需求減弱，加上戰事傳出和談，第2季末乙烯價格回落到每噸810美元左右，波動相當大，PVC市場也有同樣的波動。

吳建興分析，由於中東局勢不確定性，以及荷莫茲海峽低流量，持續衝擊石化供應鏈，目前乙烯價格又回升到每噸1070美元附近，對華夏而言，算是高成本狀態。由於成本高、需求弱，華夏現階段策略將減產保價、保利潤，第3季包括VCM（氯乙烯單體）廠和PVC（聚氯乙烯）廠都安排歲修。

華夏第2季營收新台幣27.29億元，季增2.1%，年增2.7%，創下近2年新高；歸屬母公司淨利1.32億元，終止先前連7季虧損，創下近11季以來的獲利高點，單季每股純益0.23元。累計華夏上半年歸屬母公司淨利1236萬元，也成功轉盈，每股小賺0.02元。公司預估第3季可望維持獲利狀態。

展望後勢，吳建興分析，雖然中國第3季新屋開工低迷拖累傳統「金九銀十」旺季，但中國發改會揭露十五五規劃，要削減低效率產能，且城市更新「六網基礎建設」政策有助激勵PVC市場需求。

亞洲市場方面，第3季末進入傳統旺季，印度、孟加拉及東南亞雨季結束，印度住宅、農灌、纜線，東南亞基建及外銷加工備料需求回流。

另外印度實施最低進口價格限入制政策（MIP），及對中國廠商發動反補貼稅調查，有效提升印度進口行情並拉抬周邊市場價格。加上國際新貿易壁壘干預及原料成本支撐，亞洲貨源與中國貨源差幅縮減，看好PVC低價供銷的結構可望改善。

華夏 法人說明會

延伸閱讀

TV面板迎備貨潮！電視品牌第3季採購量估成長15% 雙虎看旺

油價趨穩華航、長榮航獲利再度被法人看好

大成鋼利多 權證押長天期

萬海、慧洋 押逾四個月

相關新聞

輝達財報揭曉前夕…台股搶先彈回10日線 量價榜洩資金流向

台股26日上演強勢反攻，集中市場加權指數開低後一路震盪走高，終場大漲663.16點、收45,832.62點，漲幅1.46%，重新站回10日線，成交值放大至8,042億元；三大法人同步回補593.87億元。在市場靜待輝達（NVIDIA）財報揭曉之際，26日量價排行榜也浮現資金新動向，台積電（2330）重回成交值王位，聯發科（2454）、PCB與高速傳輸族群同步吸金，ETF則在成交量榜占據6席。

統新法說會／資料中心走向分散式布局 DWDM 將大幅受惠

濾光片廠統新（6426）26日召開法說會，公司指出，目前AI連接方面可拆分為四大區塊，其中Scale-across（資料中心對資料中心）為本次焦點，因為長距離大頻寬傳輸需要很多WDM濾光片，未來在單一資料中心受限於電力與空間，而必須拆分為多個小型Data Center時，就需要大量DWDM，這是統新的專長，因此公司將會是主要受惠者。

華星光獲利／7月自結淨賺1.31億元 單月賺進第2季七成水準

光通訊廠華星光（4979）26日公告7月自結財報，單月合併營收為5.09億元、年成長31.2％，稅前淨利1.56億元、年增97.5％，稅後純益1.31億元，相較去年同期增加65.8％，每股純益0.92元，單月獲利水準已經達到今年第2季1.84億元的七成。

科科科技再挑戰進軍資本市場 8月31日登錄興櫃

科科科技-KY（6950）26日舉行興櫃前法說會，預計8月31日以每股32元參考價登錄興櫃，並結合PressPlay布局四大核心事業。

聯電發18億美元海外轉換公司債 買設備及廠務工程

晶圓代工廠聯電董事會今天決議發行海外無擔保轉換公司債，總額以18億美元為上限，籌得資金將用於購置機器設備及廠務工程

華星光獲利／自結7月淨賺1.31億元 EPS 0.92元

華星光（4979）26日達公布注意交易資訊標準，公布7月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利1.31億元，年增65.82%，每股純益0.92元。今年第2季歸屬母公司業主淨利1.84億元，年增93.68%，每股純益1.29元。28日公司將舉辦法說會，將會有更詳細的展望說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。