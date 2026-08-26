華夏第2季終止連7虧 第3季減產保價可望維持獲利

美伊戰爭推升石化行情，PVC廠華夏第2季營運轉盈，終止連7季虧損。華夏總經理胡吉宏今天表示，由於下游客戶對於價格抗拒，PVC市場需求偏弱，華夏第3季順勢安排工廠歲修，產銷量和營運會下滑，但減產保價，營運可望維持獲利狀態。

華夏今天召開法人說明會，華夏營業處處長暨發言人吳建興回顧，自美國與伊朗2月底開戰以來，戰事左右第2季、第3季，甚至更長久的石化產業。以上游原料乙烯為例，由於戰事造成石化供應鏈緊縮、中斷，乙烯價格從戰前每噸約700美元，到4月最高飆上1450美元，翻倍漲。

由於價格高漲，下游吸收能力有限，需求減弱，加上戰事傳出和談，第2季末乙烯價格回落到每噸810美元左右，波動相當大，PVC市場也有同樣的波動。

吳建興分析，由於中東局勢不確定性，以及荷莫茲海峽低流量，持續衝擊石化供應鏈，目前乙烯價格又回升到每噸1070美元附近，對華夏而言，算是高成本狀態。由於成本高、需求弱，華夏現階段策略將減產保價、保利潤，第3季包括VCM（氯乙烯單體）廠和PVC（聚氯乙烯）廠都安排歲修。

華夏第2季營收新台幣27.29億元，季增2.1%，年增2.7%，創下近2年新高；歸屬母公司淨利1.32億元，終止先前連7季虧損，創下近11季以來的獲利高點，單季每股純益0.23元。累計華夏上半年歸屬母公司淨利1236萬元，也成功轉盈，每股小賺0.02元。公司預估第3季可望維持獲利狀態。

展望後勢，吳建興分析，雖然中國第3季新屋開工低迷拖累傳統「金九銀十」旺季，但中國發改會揭露十五五規劃，要削減低效率產能，且城市更新「六網基礎建設」政策有助激勵PVC市場需求。

亞洲市場方面，第3季末進入傳統旺季，印度、孟加拉及東南亞雨季結束，印度住宅、農灌、纜線，東南亞基建及外銷加工備料需求回流。

另外印度實施最低進口價格限入制政策（MIP），及對中國廠商發動反補貼稅調查，有效提升印度進口行情並拉抬周邊市場價格。加上國際新貿易壁壘干預及原料成本支撐，亞洲貨源與中國貨源差幅縮減，看好PVC低價供銷的結構可望改善。