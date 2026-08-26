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運錩法說會／精密技術發威、毛利跳增57%！上半年賺贏全年 投資價值旺

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

運錩（2069）26日法人說明會，在國際不銹鋼需求仍偏弱、價格震盪的環境下，運錩精密加工技術發揮綜效，最新毛利率跳增57%，上半年獲利表現已經優於去年全年，營運逆勢大躍進，中長期投資價值浮現。

法人指出，運錩主要從事不銹鋼加工製造及銷售，除台灣裁剪事業外，寧波奇億布局中國大陸不銹鋼精密冷軋市場，產品終端橫跨3C、家電、汽車、鈕扣電池、環保能源及建築工程等領域。

從營收觀察，運錩上半年合併營收49.9億元，雖然收入規模並未明顯放大，但獲利品質大幅改善；合併毛利率由2025年的9.3%提高至14.7%；其中運錩母體由4.2%大幅增長至9.6%，寧波奇億的毛利更由23.6%升至29.5%，顯示產品組合、加工附加價值及成本控制效益，是今年獲利跳升的重要原因。

值得注意的是，運錩產品銷售結構中，加工製造占比由2025年的40%提高至44%，電子零組件也由15%提高至17%，其他產品則由20%降至18%左右，產品組合朝加工及高附加價值應用調整。

法人指出，上游不銹鋼廠燁聯、唐榮調漲不銹鋼盤價，反映煉鋼廠維持價格與轉嫁成本的企圖，對運錩來說，上游價格止跌有助降低庫存跌價壓力，但真正能否進一步擴大利差，仍取決於終端需求是否同步改善。

由於全球不銹鋼市場尚不能定調全面復甦，中國大陸仍面臨高產量與需求偏弱壓力，歐洲也尚未走出暑休淡季，但亞洲價格跌勢收斂、台灣鋼廠連續調漲，加上9月傳統旺季將至，不銹鋼市場已逐漸具備築底條件。

法人分析，不銹鋼景氣尚未明顯翻揚前，運錩獲利能力已先行改善，上半年EPS及稅後純益甚至超越去年全年，接下來中國大陸「金九銀十」需求回升、行情止穩，加上寧波奇億新增產線設備持續上線，營運綜效有機會進一步放大，隨著終端需求回溫，運錩今年已經改善的毛利率將進一步轉化為出貨量與獲利成長，中長期投資價值浮現。

運錩 法說會 不銹鋼

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