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科科科技再挑戰進軍資本市場 8月31日登錄興櫃

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
科科科技以嶄新定位，將在8月31日登錄興櫃。（左起）PressPlay共同創辦人林鼎鈞、科科科技集團董事長暨執行長王献堂、KKBOX總經理葉展昀、PressPlay共同創辦人郭全榮。圖／科科科技提供
科科科技以嶄新定位，將在8月31日登錄興櫃。（左起）PressPlay共同創辦人林鼎鈞、科科科技集團董事長暨執行長王献堂、KKBOX總經理葉展昀、PressPlay共同創辦人郭全榮。圖／科科科技提供

AI多模態科技與影響力經濟集團科科科技-KY（6950）27日舉辦興櫃前法人說明會，預計在8月31日以每股32元參考價正式登錄興櫃。

科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，2024年上市未成功的經驗，讓公司學習到要讓投資人理解公司所做的業務，透過富邦證券協助，在學習定價與投資人互動上，都有很大的幫助。

他也表示，上次距今約2到3年時間，外部環境變化遠超過團隊掌握，但在可掌握的範圍內，看得出AI對用戶的重大影響，集團因此採取不同的策略，在心態上發展業務和過去有很大不同，再面對資本市場也有很大的不同。

他也表示，至今初心不變，希望在台灣小島上，找到志同道合的夥伴一起「打群架」進軍海外市場，也因此找到PressPlay，希望雙方的經驗、技術、會員等等方面的整合，能夠做到一加一大於二的效果。

今年科科科技與PressPlay深度整合，正式將事業版圖拓展至知識學習與創作者經濟領域，構築音樂服務、AI多媒體科技、知識學習與創作者經濟等四大核心事業，擁有包含 KKBOX, PressPlay Academy, PressPlay Next等產品品牌。科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，未來將以數據與 AI 技術為核心，全力打造「數位內容及影響力經濟互動生態系」。未來將持續擴展音樂訂閱制、繼續擴大日本市場，開拓影響力經濟，在AI世代推動數位內容產業的典範轉移。

王献堂表示，目前數位內容與創作者影響力的市場已打破傳統媒介的疆界，未來的趨勢是透過 AI、雲端運算技術與深度數據分析，將多元內容與行銷高度整合，藉由AI理解消費者意圖並創造絕佳體驗。科科科技與PressPlay深度整合是科科科技的全新起點，結合雙方在內容、用戶與創作者領域的優勢，透過跨場景數據整合，共同啟動數據飛輪，引領亞洲數位內容產業邁向全新的互動生態系，以嶄新姿態攜手進入資本市場。

科科科技集團原包含三大核心業務，包含音樂串流事業（KKBOX），多媒體科技事業（BlendVision）和數位雲端智慧事業（Going Cloud）。過去一年多進行組織調整，將原本的雲端服務、元宇宙串流兩大業務獨立為新公司Manuscript，母集團包括強化KKBOX為核心的音樂服務與粉絲經濟，加上收購的PressPlay（線上課程/網紅事業），以及AI多媒體科技B2B解決方案等四大核心業務，以音樂服務、AI多媒體科技、知識學習、創作者經濟成為新的上市主體。

在營運數字上，2022年營收29.39億元，營業利益1.92億元，歸屬母公司淨利2,803.5萬元，每股純益（EPS）1.71元。2023年營收29.68億元，營業利益6,328.9萬元，歸屬母公司淨利9,552.9萬元，每股純益0.66元。2024年營收29.84億元，營業損失2.11億元，歸屬母公司淨損1.6億元，每股淨損1.09元，主要因認列雲端與元宇宙新事業的2億元虧損；2025年營收29.8億元，營業利益3,507.9萬元，歸屬母公司淨利8,961.1萬元，每股純益0.61元。

興櫃 資本市場

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