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紅木法說會／全年拚損益兩平！精品大單進補 明年首季看旺

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

紅木-KY（8426）26日舉行法說會，公司表示，隨大型精品旗艦店專案陸續進場，下半年營運可望優於上半年，毛利率估約23%，較上半年19.86%回升，全年樂觀看至少可達損益兩平；目前第3季新接多項大型專案，部分工程將延續至2027年第1季甚至第2季，公司對明年第1季營運看法正向。

紅木上半年營收10.89億元，年減0.65%；稅後淨損5,519.5萬元，較去年同期淨損6,934萬元收斂，每股淨損1.10元，較去年同期每股淨損1.38元改善。

紅木指出，全球精品產業已由過去大量展店的高速成長階段，轉向重視品牌價值及獲利品質，品牌陸續關閉低效門市，轉而投資大型旗艦店及沉浸式消費體驗，也帶動單店工程規模放大。

以紅木接單來看，上半年完工的Prada新加坡專案金額約670萬新幣，Rolex馬來西亞案約250萬新幣；目前在建最大專案則為新加坡Hermès，金額約500多萬新幣，工程可能延續至明年第2季。紅木今年並首度切入紐西蘭市場，取得Rolex近350萬新幣單店專案，另在新加坡、印尼、阿布達比、中國大陸及香港均有Rolex案件。

區域布局方面，紅木準備重新擴大大陸市場布局。公司表示，過去在大陸因成本較當地業者高，競爭較為不利，目前已尋找當地合作夥伴，未來將採取更在地化的營運模式共同承接訂單。今年大陸市場已有回溫，上半年完工及下半年在建合計約三、四個案子。

此外，紅木今年成立專責團隊跨足商辦總部工程，目前已在馬來西亞少量接單，預計2027年開始有較明顯成果，藉此擴大精品裝修以外的營運版圖。

法說會

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