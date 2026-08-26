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聯電發18億美元海外轉換公司債 買設備及廠務工程

中央社／ 新竹26日電
聯電。聯合報系資料照
聯電。聯合報系資料照

晶圓代工廠聯電董事會今天決議發行海外無擔保轉換公司債，總額以18億美元為上限，籌得資金將用於購置機器設備及廠務工程。

聯電指出，海外無擔保轉換公司債每張債券面額暫定20萬美元，如超過20萬美元，則以10萬美元的整數倍數發行，發行期間為不超過5年之一定年限。

聯電表示，這次的海外無擔保轉換公司債將於中華民國境外依銷售地區當地法令規定及國際市場慣例，全數對外公開發行。

為購置機器設備資金需求，聯電日前發行國內第二次無擔保轉換公司債，共4萬張，總額40億元，由宏遠證券承銷，預計9月3日於櫃檯買賣中心掛牌。

聯電董事會7月底通過分階段擴產計畫，以因應客戶持續成長的需求。聯電將擴建新加坡廠區無塵室產能，同步於台灣南科興建新廠，今年資本支出調升至20億美元。

聯電 公司債 晶圓代工廠

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