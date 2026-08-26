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看好 AI 股8月營收動能佳 法人點名買進這些供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

雖然人工智慧（AI）需求強勁，但硬體供需排擠效果持續在電子零組件產業間發酵，法人評估，AI占比較高族群下半年營收月增動能仍佳，記憶體漲價衝擊個人電腦、手機終端需求，相關廠商8月營收難見明顯旺季效應。

AI題材仍為目前科技股營收動能最明顯來源，且電子業通膨陸續帶動各項零組件價格揚升，持續擴大AI發展受惠範圍，法人維持買進建議個股包括台積電（2330）、欣銓（3264）、力成（6239）、新日興（3376）、富世達（6805）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、瀚荃（8103）、台光電（2383）、大立光（3008）、聯亞（3081）、全新（2455）、中磊（5388）等。

大型投顧法人分析，目前多數研究機構預期下半年手機、筆電等傳統 IT與消費電子受成本壓力推升售價，出貨面臨下滑壓力。在AI 與消費產品一增一減下，個別廠商營收表現將由AI占比高低決定，整體預期8月營收月增變化並不明顯。

法人進一步指出，年初以來個人電腦、消費電子提前拉貨動能至5、6月出現轉疲跡象，網通與消費IC族群8月營收仍有月減壓力，下半年傳統個人電腦、手機等消費性電子受記憶體成本上揚劇烈，勢必持續漲價因應，相關產品面臨出貨壓力，下半年反常較上半年衰退可能性不小。

隨AI對硬體供需排擠效果持續在電子零組件產業間發酵，從記憶體、PCB至被動元件、電源晶片及未來可能延續到矽晶圓，相關廠商依序展開供需吃緊與漲價循環，目前仍看好AI伺服器為產業亮點，相關組裝、ASIC、CCL、PCB、機殼、滑軌、散熱模組、半導體代工、高階封測等仍為法人主要推薦標的。

營收 法人 供應鏈

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