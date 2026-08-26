生醫「三大題材齊發」！股王藥華藥、股后沛爾生醫創天價 6強飆漲停

台股26日掀起生醫漲停潮，在股票面額變更、新藥臨床、國際授權及醫材商業化等題材齊發下，資金大舉湧入。其中，生醫股王藥華藥（6446）衝上1,600元、股后沛爾生醫-創（6949）飆上1,490元，雙雙改寫盤中新高。人氣升溫也帶動全福生技（6885）、共信-KY（6617）、高端疫苗（6547）、益安（6499）、安克生醫（4188）等紛紛亮燈漲停。

從盤面來看，今日資金主要鎖定3大題材。首先是新藥臨床與國際授權。全福生技治療神經營養性角膜炎（NK）的新藥BRM424，近期在美國及巴西進行的第2期臨床試驗已完成所有受試者給藥，初步結果顯示安全性良好，並觀察到角膜神經敏感度恢復等效果，完整臨床數據預計第4季公布。更受市場關注的是，目前已有多家國際藥廠進行盡職調查（Due Diligence）及初步授權條件（Term Sheet）討論，公司也陸續接獲其他藥廠詢問並簽署保密合約，預計完整數據公布後加速授權談判，力拚年底前完成全球或區域授權。

共信-KY旗下人體肝癌新藥PTS 100也進入臨床關鍵階段，公司今年6月完成第2期臨床試驗收案，相關病例研究成果獲國際肝癌研究期刊《Journal of Hepatocellular Carcinoma》刊登；待第3季完成主要療效指標數據收集後，將進一步規畫在台灣、日本、泰國及美國展開多國多中心第3期臨床試驗。

第二大題材則是疫苗國際策略合作。高端疫苗宣布與美國Charles River Laboratories展開國際策略合作，旗下次世代多價型腸病毒疫苗啟動新一波開發；國內則與台灣生物醫藥製造（TBMC）、啟弘生技（TFBS）合作，整合BSL-2研發量能，平行推進多種病毒型別抗原製程開發，加速次世代疫苗商業化及海外布局。

第三大題材則是醫材商業化。益安開發的攝護腺微創治療醫材Urocross Expander System，今年3月取得美國FDA 510(k)上市許可，目前已向台灣主管機關提出上市申請，目標年底前取證，美國市場則預計第4季展開銷售。

安克生醫則與台大醫院完成1,101人的前瞻性研究，結果顯示經「安克呼止偵」判定為高風險並接受睡眠中心檢查者，有94.8%確認患有阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA），相關成果近期刊登於國際呼吸醫學期刊《Respiratory Medicine》。

值得注意的是，今日生醫行情並非單一個股利多發酵，而是從新藥臨床、國際授權一路延伸至疫苗合作與醫材商業化，資金呈現多點開花格局。尤其藥華藥、沛爾生醫-創雙雙改寫盤中新高，加上6檔指標股攻上漲停，顯示生醫族群人氣明顯升溫。

後續行情能否延續，仍須回到基本面進度檢驗。全福生技第4季臨床數據及授權談判、共信-KY第3期試驗規畫、高端疫苗次世代疫苗開發，以及益安美國市場銷售進度，都將成為市場觀察生醫資金能否由短線熱度延續的重要指標。