群益金鼎證券主辦和亞智慧8月26日起競拍、8月31日起申購

群益金鼎證券主辦AI光學影像技術產業和亞智慧（7825）初次上櫃案，預定於9月10日上櫃掛牌。這次上櫃前公開承銷張數為2,550仟股，其中1,800張於8月26日至8月28日展開競價拍賣，競拍底價為每股39.10元，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過255張（仟股），預定9月1日辧理開標；另於8月31日至9月2日辦理公開申購，並預定9月4日公開抽籤。

和亞智慧目前實收資本額約2.31億元，核心技術係以光學、影像及AI整合應用為主，長期深耕於AI機器視覺、智慧光學檢測與智慧製造系統整合等，透過AI演算法結合高精度光學技術，提供完整的解決方案，產品應用主要聚焦於半導體、光學模組、無人載具及智慧製造等高精密製造產業領域。隨著全球製造業朝智慧工廠、自動化生產及AI應用發展，智慧檢測及製程自動化需求持續提升，公司核心技術具備跨產業延伸能力，可望受惠於AI智慧製造及產業升級之長期發展趨勢，將為其持續挹注成長動能，具備長期成長潛力。

營運方面，和亞智慧近年持續維持獲利，2026年上半年營業收入為1.40億元，毛利率達63%，稅後淨利1,303萬元，每股盈餘（EPS）為0.56元。由於設備與系統整合業務具有專案開發、驗證、交機及驗收週期，單一期間的營收認列可能受到專案時程影響，公司因此持續著重中長期訂單品質、客戶合作深度，以及新產品與新應用之導入進度，並以穩健成長為營運發展目標。

和亞智慧成立於2015年，在董事長石文機帶領下，核心團隊於光學、影像及自動化技術領域累積逾20年經驗，並以軟體、演算法及AI為核心，依客戶需求提供從單一軟體、視覺模組、檢測設備，到整線及整廠智慧製造系統整合的多元解決方案。透過軟硬體整合及客製化能力，協助客戶解決生產製程中的檢測、辨識及自動化需求，深化與客戶合作關係，逐步建立差異化競爭優勢。

展望未來，和亞智慧將持續以「光學模組＋AI邊緣運算＋系統整合」為核心發展方向，並受惠於全球智慧製造、無人載具及AI應用的長期趨勢發展，公司將持續強化軟硬體整合及客製化服務能力，拓展多元應用市場，提升產品及服務附加價值，朝具國際競爭力之智慧檢測設備方案及系統整合服務供應商邁進。