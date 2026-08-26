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亞電亮燈漲停 AI 高頻材料題材續熱

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

PCB上游材料族群買氣延續，軟板材料廠亞電（4939）26日早盤強勢亮燈漲停，股價攻上78.8元、上漲7.1元，盤中委買量近10,000張，成為今日電子零組件族群焦點。

亞電近期股價走強，主要反映市場對AI伺服器高頻高速材料需求升溫的期待。輝達新一代平台帶動銅箔基板（CCL）與高階材料族群轉強，亞電因布局PTFE高頻材料、半導體先進封裝材料，成為資金追逐標的之一。亞電7月營收1.68億元，月增11.26%、年增36.75%；累計前7月營收9.17億元，年增13.15%，營運動能已有回溫跡象。

董事長李建輝先前表示，亞電近三年持續調整體質，改善客戶結構，並把資源集中投入AI高頻材料及半導體材料開發，即使過程中犧牲部分營收，也希望擺脫傳統軟板材料受消費性電子景氣牽動的競爭模式。公司目前以M10等級PTFE混搭材料切入AI伺服器與半導體先進封裝供應鏈，新材料正送客戶認證，若後續認證與導入順利，2027年營運可望迎來成長。

亞電 材料 題材

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