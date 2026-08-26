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油價趨穩華航、長榮航獲利再度被法人看好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
法人看好華航第3季獲利表現。華航提供資料照
法人看好華航第3季獲利表現。華航提供資料照

油價變動趨穩，國內法人再度看好航空股，考量華航（2610）獲利低點已過，第3季有望重拾成長動能，目前評價處於歷史區間下緣，給予華航投資建議為買進目標價26元，華航今天盤中最高來到20.95元，漲幅近2.5%。

華航、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）目前仍面臨高油價亂流，然而，旅行社及航空業者普遍看旺第4季市場需求，客運有望維持高票價、高需求，加上AI伺服器、半導體等高科技貨源持續挹注航空貨運，四大航空下半年營運表現仍可望維持穩健。

法人看好航空股推動低碳航空運輸，全球供應鏈新常態淨零轉型需要航空公司、燃油供應商、物流業者及企業客戶共同投入。長榮航空攜手全球貨運代理商AIT Worldwide Logistics(AIT)正式簽署協議，攜手推動「綠運輸計畫」，三家家者一起推動綠運輸，首年助微軟減碳1.5萬噸，這個合作不僅展現跨產業合作力量，也證明當企業需求與產業資源相互串聯，就能加速永續航空燃油市場發展。長榮航空期待攜手更多夥伴。

從7月營收來看，華航、星宇航空客運營收雙雙創歷年單月新高，長榮航空合併營收創歷史次高，台灣虎航也創同期新高，顯示暑期旅運及貨運需求同步強勁。

市場法人指出，暑期旅遊旺季帶動歐洲、日本、美洲等航線維持高載客率，客運票價仍處高檔；貨運方面，AI伺服器、半導體設備及資通訊產品出貨強勁，航空貨運提前進入旺季，形成客運、貨運雙引擎。

目前北美線航空貨運每公斤運價約320至350元，急單現貨價格更較一般運價高出三成以上，隨著歐美開學季及年底消費旺季備貨需求啟動，加上AI伺服器出貨潮延續，貨運運價仍有上調空間。

法人認為，在高油價環境下，華航、長榮航的貨運能否維持高運價、高載運率，由於貨運的價格轉嫁能力強，將成為第4季獲利關鍵；至於台灣虎航獲利勝出的關鍵則在日本市場，只要匯率優勢繼續加持，日本線續旺。

華航表示，AI伺服器、半導體設備等高科技貨源持續強勁，將積極爭取高價包艙、包機商機，並依市場需求調整運價及航網布局。長榮航則因應需求增加桃園－釜山航班，12月1日起開闢桃園－德里直飛航線，每周5班，持續拓展南亞市場。

星宇航空客運市場版圖愈來愈完整，暑假正式飛進歐洲市場；長期看好AI供應鏈帶動航空貨運需求，已訂購10架A350F全貨機，預計2028年起陸續交機；台灣虎航則持續看好客運需求，全年平均載客率維持高檔。

法人表示，儘管國際油價波動增加，但在客運高票價、高載客率，加上AI貨運需求支撐下，若航空公司能適度將燃油成本攀升的部分轉嫁，四大航空第4季營運仍有支撐。

長榮航空推動綠運輸與全球貨運代理商AIT Worldwide Logistics(AIT)正式簽署協議，攜手推動「綠運輸計畫」。長榮航空提供
長榮航空推動綠運輸與全球貨運代理商AIT Worldwide Logistics(AIT)正式簽署協議，攜手推動「綠運輸計畫」。長榮航空提供

長榮航 華航 油價

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