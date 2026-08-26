快訊

沙德爾周五影響最大！氣象署估明晨海警 1縣市不排除陸警

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 李灝宇有望對決

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

聽新聞
0:00 / 0:00

國喬攜日商 AWI 攻半導體特氣 股價跳空漲停鎖死 排隊買單逾76萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

苯乙烯（SM）業者國喬（1312）華麗轉型，攜手日商愛沃特株式會社（AWI）入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，強攻半導體特氣商機；26日跳空以漲停板13元開出後鎖死，站上各均線，漲停及市價排隊買單超過76.45萬張。

台股26日開低走高， 盤中上漲逾400點，塑膠類股盤中漲幅逾6%，漲幅居各類股之冠，國喬挾著轉型跨足半導體材料題材大漲，股價跳空漲停鎖死，盤中成交量逾6,000張，但排隊買單則是超過76萬張。

除了國喬強漲之外，同樣具有跨足電子材料題材的南亞（1303）也大漲，盤中漲幅逾7%，台塑（1301）、台化（1326）上漲逾4%，亞聚（1308）、台達化（1309）、聯成（1313）等股也是上漲攻勢。

國喬宣布攜手日商愛沃特株式會社（AWI）入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，參與宏廣新技增資案，雙方各持股35%，成為兩大股東，跨足台灣半導體特殊材料市場。

AWI以工業氣體為核心事業，提供超高純度大宗氣體、特殊氣體、設備及工程服務，並具備自主研發的氣體工廠VSU及現場供氣技術，業務涵蓋半導體、能源及醫療等領域。

宏廣新技則為台灣特殊氣體與化學品廠商，主要產品包括氟碳類、氧化亞氮（N₂O）、二氧化碳（CO₂）及氟氮混合氣（F₂/N₂）等半導體製程用特殊氣體。

國喬 半導體 漲停

延伸閱讀

國喬攜日商攻半導體特氣 加速跨越高階材料門檻

台積關鍵供應商Nichias將來台設廠 計畫明年投產PFA管材

半導體權值股倒一片 竑騰逆勢鎖死漲停

台股甩尾漲407點！成交熱門股僅「這檔」攻漲停 爆量5.9萬張

相關新聞

國喬攜日商 AWI 攻半導體特氣 股價跳空漲停鎖死 排隊買單逾76萬張

苯乙烯（SM）業者國喬（1312）華麗轉型，攜手日商愛沃特株式會社（AWI）入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，強攻半導體特氣商機；26日跳空以漲停板13元開出後鎖死，站上各均線，漲停及市價排隊買單超過76.45萬張。

沛爾生醫漲停創天價！股票「1拆20」今最後買進日、換股一次看懂

台股26日開低走高，生醫族群也成為盤面亮點！生醫股后沛爾生醫-創（6949）強勢攻上漲停並創下新高1,490元，貢獻大盤近60點漲點，吸引市場目光。值得注意的是，沛爾生醫今日不只是飆股焦點，更是舊股票最後交易日，接下來將進行股票面額變更，每股面額由10元降至0.5元，等同1股換發20股，新股預計9月7日恢復上市買賣。

大立光衝刺 CPO 頻獵地、傳打進輝達供應鏈 股價飆出天價6,290元

大立光（3008）衝刺CPO新事業，加速擴充腳步，今年來第四度出手獵地，再以30.8億元購進台中南屯區土地，市場傳出已切入下游光纖陣列模組（FAU），預計最快明年下半年量產，打入輝達（NVIDIA）供應鏈，將供貨輝達新世代Rubin Ultra平台；大立光不評論市場傳聞，但26日股價開高後快速飆上漲停6,290元鎖死，改寫歷史新高價。

永豐金前七月賺贏去年全年 總座談股利政策：仍以現金為主

永豐金控昨（25）日舉行第2季法說會，受惠銀行、證券等核心業務表現亮眼，前七月稅後純益達289.32億元，年增89%，已超越2025年全年獲利，每股稅後純益達1.96元，獲利續創高峰。

中租上半年每股賺5.84元 受惠營運成本下降

租賃龍頭中租控股昨（25）日舉辦第2季法人說明會，中租上半年繳出稅後純益108.27億元、年成長3%的佳績，EPS達5.84元。董事長陳鳳龍表示，中租股利政策不變，只要獲利提升，股利的絕對金額就會提高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。