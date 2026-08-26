國喬攜日商 AWI 攻半導體特氣 股價跳空漲停鎖死 排隊買單逾76萬張

苯乙烯（SM）業者國喬（1312）華麗轉型，攜手日商愛沃特株式會社（AWI）入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，強攻半導體特氣商機；26日跳空以漲停板13元開出後鎖死，站上各均線，漲停及市價排隊買單超過76.45萬張。

台股26日開低走高， 盤中上漲逾400點，塑膠類股盤中漲幅逾6%，漲幅居各類股之冠，國喬挾著轉型跨足半導體材料題材大漲，股價跳空漲停鎖死，盤中成交量逾6,000張，但排隊買單則是超過76萬張。

除了國喬強漲之外，同樣具有跨足電子材料題材的南亞（1303）也大漲，盤中漲幅逾7%，台塑（1301）、台化（1326）上漲逾4%，亞聚（1308）、台達化（1309）、聯成（1313）等股也是上漲攻勢。

國喬宣布攜手日商愛沃特株式會社（AWI）入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，參與宏廣新技增資案，雙方各持股35%，成為兩大股東，跨足台灣半導體特殊材料市場。

AWI以工業氣體為核心事業，提供超高純度大宗氣體、特殊氣體、設備及工程服務，並具備自主研發的氣體工廠VSU及現場供氣技術，業務涵蓋半導體、能源及醫療等領域。

宏廣新技則為台灣特殊氣體與化學品廠商，主要產品包括氟碳類、氧化亞氮（N₂O）、二氧化碳（CO₂）及氟氮混合氣（F₂/N₂）等半導體製程用特殊氣體。