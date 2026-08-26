沛爾舊股票最後交易日 股價再度漲停創新高 直逼藥華藥生技股王地位

沛爾生醫-創（6949）股票面額將1拆為20，每股面額從10元變成0.5元，26日為投資人參與分拆前最交易日，今日再度拉漲停，股價衝上1,490元，改寫自2024年3月8日創新板上市來新高，直逼藥華藥（6446）股王寶座。

沛爾生醫6月股東會通過章程修訂，7月14日公告股票面額變更登記已取得經濟部核准，每股面額將由10元調整為0.5元，8月26日為舊股票最後交易日，8月27日至9月4日停止交易，9月7日新股票開始上市買賣。

沛爾股價也自8月12日起站上千元大關，法人指出，公司除了挾帶再生醫療CAR-T想像題材之外，股權高度集中在董監事與特定大戶手中達七成以上，成為推升股價衝高的原因之一。

沛爾生醫發展的自體CAR-T製劑PL001，已經通過第二期臨床試驗期中分析。據了解獲得財團法人醫藥品查驗中心（CDE）列為再生醫療製劑輔導專案（T-RMAT）輔導對象，將透過《再生醫療製劑條例》「附款許可」的「有條件快速通關」機制，目標今年底、明年初拿到臨時藥證。

沛爾董事長林成龍日前說明，目前國人接受自體CAR-T治療，一次療程819萬元，在美國的療更高達千萬元，沛爾生醫的目標，是要以遠低於現有的治療費用，爭取國內各醫院的認同，將以最親民的價格獲得最高品質的治療。

沛爾生醫子公司台灣細胞製造公司（tcmc）也在今年6月中旬新廠落成啟用，首要任務是扮演CAR-T製劑的量產工廠，目前一年可協助300位淋巴癌患者所需CAR-T製劑。