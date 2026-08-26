快訊

沙德爾周五影響最大！氣象署估明晨海警 1縣市不排除陸警

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 李灝宇有望對決

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

聽新聞
0:00 / 0:00

沛爾舊股票最後交易日 股價再度漲停創新高 直逼藥華藥生技股王地位

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

沛爾生醫-創（6949）股票面額將1拆為20，每股面額從10元變成0.5元，26日為投資人參與分拆前最交易日，今日再度拉漲停，股價衝上1,490元，改寫自2024年3月8日創新板上市來新高，直逼藥華藥（6446）股王寶座。

沛爾生醫6月股東會通過章程修訂，7月14日公告股票面額變更登記已取得經濟部核准，每股面額將由10元調整為0.5元，8月26日為舊股票最後交易日，8月27日至9月4日停止交易，9月7日新股票開始上市買賣。

沛爾股價也自8月12日起站上千元大關，法人指出，公司除了挾帶再生醫療CAR-T想像題材之外，股權高度集中在董監事與特定大戶手中達七成以上，成為推升股價衝高的原因之一。

沛爾生醫發展的自體CAR-T製劑PL001，已經通過第二期臨床試驗期中分析。據了解獲得財團法人醫藥品查驗中心（CDE）列為再生醫療製劑輔導專案（T-RMAT）輔導對象，將透過《再生醫療製劑條例》「附款許可」的「有條件快速通關」機制，目標今年底、明年初拿到臨時藥證。

沛爾董事長林成龍日前說明，目前國人接受自體CAR-T治療，一次療程819萬元，在美國的療更高達千萬元，沛爾生醫的目標，是要以遠低於現有的治療費用，爭取國內各醫院的認同，將以最親民的價格獲得最高品質的治療。

沛爾生醫子公司台灣細胞製造公司（tcmc）也在今年6月中旬新廠落成啟用，首要任務是扮演CAR-T製劑的量產工廠，目前一年可協助300位淋巴癌患者所需CAR-T製劑。

漲停 藥華藥 生技股

延伸閱讀

沛爾生醫漲停創天價！股票「1拆20」今最後買進日、換股一次看懂

等待「三變數」台股跌多漲少 千金股剩這檔股價再創新高

寬量國際生技論壇登場 藥華藥等指標生技強棒亮相

台積電回測月線！沛爾生醫攜手大立光領軍抗空 台股再陷45K保衛戰

相關新聞

國喬攜日商 AWI 攻半導體特氣 股價跳空漲停鎖死 排隊買單逾76萬張

苯乙烯（SM）業者國喬（1312）華麗轉型，攜手日商愛沃特株式會社（AWI）入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，強攻半導體特氣商機；26日跳空以漲停板13元開出後鎖死，站上各均線，漲停及市價排隊買單超過76.45萬張。

沛爾生醫漲停創天價！股票「1拆20」今最後買進日、換股一次看懂

台股26日開低走高，生醫族群也成為盤面亮點！生醫股后沛爾生醫-創（6949）強勢攻上漲停並創下新高1,490元，貢獻大盤近60點漲點，吸引市場目光。值得注意的是，沛爾生醫今日不只是飆股焦點，更是舊股票最後交易日，接下來將進行股票面額變更，每股面額由10元降至0.5元，等同1股換發20股，新股預計9月7日恢復上市買賣。

大立光衝刺 CPO 頻獵地、傳打進輝達供應鏈 股價飆出天價6,290元

大立光（3008）衝刺CPO新事業，加速擴充腳步，今年來第四度出手獵地，再以30.8億元購進台中南屯區土地，市場傳出已切入下游光纖陣列模組（FAU），預計最快明年下半年量產，打入輝達（NVIDIA）供應鏈，將供貨輝達新世代Rubin Ultra平台；大立光不評論市場傳聞，但26日股價開高後快速飆上漲停6,290元鎖死，改寫歷史新高價。

永豐金前七月賺贏去年全年 總座談股利政策：仍以現金為主

永豐金控昨（25）日舉行第2季法說會，受惠銀行、證券等核心業務表現亮眼，前七月稅後純益達289.32億元，年增89%，已超越2025年全年獲利，每股稅後純益達1.96元，獲利續創高峰。

中租上半年每股賺5.84元 受惠營運成本下降

租賃龍頭中租控股昨（25）日舉辦第2季法人說明會，中租上半年繳出稅後純益108.27億元、年成長3%的佳績，EPS達5.84元。董事長陳鳳龍表示，中租股利政策不變，只要獲利提升，股利的絕對金額就會提高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。