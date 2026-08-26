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沛爾生醫漲停創天價！股票「1拆20」今最後買進日、換股一次看懂

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股26日開低走高，生醫族群也成為盤面亮點！生醫股后沛爾生醫-創（6949）強勢攻上漲停並創下新高1,490元，貢獻大盤近60點漲點，吸引市場目光。值得注意的是，沛爾生醫今日不只是飆股焦點，更是舊股票最後交易日，接下來將進行股票面額變更，每股面額由10元降至0.5元，等同1股換發20股，新股預計9月7日恢復上市買賣。

依公司公告，沛爾生醫此次全面換發新股，原實收資本額為6.558億元、發行股份約6,558萬股；換股後資本額維持不變，但發行股份將增加至約13.116億股，每1股舊股票換發20股新股票。舉例而言，原本持有1張、也就是1,000股的投資人，換股後將持有2萬股。

不過，面額變更並不代表公司價值增加20倍，也不代表股東財富憑空增加20倍。由於股票面額與股數同步調整，換股後股價也會按比例調整；公司公告指出，9月7日新股上市參考價將依8月26日舊股票最後交易日收盤價的1/20計算，因此投資人看到的股價數字雖會大幅降低，但公司整體市值與股東權益原則上不因面額變更而改變。

換股時程方面，8月26日為舊股票最後交易日，8月27日至9月4日為舊股票停止交易期間，9月4日為換發股票基準日，9月7日則為新股票上市買賣日。換句話說，沛爾生醫今天收盤價將成為後續換算新股參考價的基準。

除了「1拆20」換股題材外，沛爾生醫近期股價強勢也有核心產品進度支撐。公司目前主力產品PL001，是以CD19為標靶的CAR-T細胞治療產品，主要鎖定復發或難治型B細胞淋巴瘤。4月公司曾公告，PL001第二期臨床試驗療效通過獨立數據監測委員會（IDMC）期中分析標準，達統計上顯著意義，成為市場關注的重要臨床進展。

市場先前也已關注沛爾生醫面額變更與CAR-T產品進度的雙重題材。7月15日沛爾股價曾因生技展題材攻上漲停、創下當時新高，當時公司面額變更為0.5元、等同1拆20的規畫，以及PL001二期臨床完成期中分析、規畫申請臨時藥證等消息，均成為市場關注焦點。

對投資人而言，沛爾生醫此次換股最需要留意的是「股價數字改變」與「公司價值改變」是兩回事。9月7日新股上市後，股價將依比例調整至舊股收盤價的1/20，但持股數量則同步增加20倍；因此，真正值得追蹤的仍是PL001後續臨床與藥證進程，以及公司產品能否進一步走向商業化，而非單純比較換股前後的股價高低。

股后 漲停 股票

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