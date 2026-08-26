聽新聞
0:00 / 0:00
致茂股東會擬討論現增 GDR 法人估籌資上看267億元
致茂（2360）25日公告公司董事會決議召開115年第1次股東臨時會，股東臨時會召開日期：115/10/20，討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證GDR案，法人今日分析，按照發行不超過1360萬股普通股，以昨日收盤價換算估計籌資最高為267億元有助於營運。
法人估計，該案估計約3%的股份稀釋仍屬於可控，應該有助於加強和關鍵客戶的關係與營運長期需求。
致茂昨日公告說明，擬提請股東會授權董事會，現金增資發行普通股不超過1,360萬股額度內發行。員工認購股數或配發金額：依法保留發行股份總數10%，其餘90%擬依證券交易法第28條之1之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行，增資資金用途：擴充海外營運規模、海外購料需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。