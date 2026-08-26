快訊

沙德爾周五影響最大！氣象署估明晨海警 1縣市不排除陸警

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 李灝宇有望對決

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

聽新聞
0:00 / 0:00

致茂股東會擬討論現增 GDR 法人估籌資上看267億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

致茂（2360）25日公告公司董事會決議召開115年第1次股東臨時會，股東臨時會召開日期：115/10/20，討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證GDR案，法人今日分析，按照發行不超過1360萬股普通股，以昨日收盤價換算估計籌資最高為267億元有助於營運。

法人估計，該案估計約3%的股份稀釋仍屬於可控，應該有助於加強和關鍵客戶的關係與營運長期需求。

致茂昨日公告說明，擬提請股東會授權董事會，現金增資發行普通股不超過1,360萬股額度內發行。員工認購股數或配發金額：依法保留發行股份總數10%，其餘90%擬依證券交易法第28條之1之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行，增資資金用途：擴充海外營運規模、海外購料需求。

致茂 股東 法人

延伸閱讀

致茂砸40億元橋頭園區建廠投資 10月將開股東會討論現增

650億！創意發動最大籌資 簽訂銀行團聯貸案、發行海外公司債

證交所修法了！千金股升降單位縮至1元、「違約交割預收機制」延至5年

力成庫藏股新進展 至今買回金額4.19億元

相關新聞

國喬攜日商 AWI 攻半導體特氣 股價跳空漲停鎖死 排隊買單逾76萬張

苯乙烯（SM）業者國喬（1312）華麗轉型，攜手日商愛沃特株式會社（AWI）入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，強攻半導體特氣商機；26日跳空以漲停板13元開出後鎖死，站上各均線，漲停及市價排隊買單超過76.45萬張。

沛爾生醫漲停創天價！股票「1拆20」今最後買進日、換股一次看懂

台股26日開低走高，生醫族群也成為盤面亮點！生醫股后沛爾生醫-創（6949）強勢攻上漲停並創下新高1,490元，貢獻大盤近60點漲點，吸引市場目光。值得注意的是，沛爾生醫今日不只是飆股焦點，更是舊股票最後交易日，接下來將進行股票面額變更，每股面額由10元降至0.5元，等同1股換發20股，新股預計9月7日恢復上市買賣。

大立光衝刺 CPO 頻獵地、傳打進輝達供應鏈 股價飆出天價6,290元

大立光（3008）衝刺CPO新事業，加速擴充腳步，今年來第四度出手獵地，再以30.8億元購進台中南屯區土地，市場傳出已切入下游光纖陣列模組（FAU），預計最快明年下半年量產，打入輝達（NVIDIA）供應鏈，將供貨輝達新世代Rubin Ultra平台；大立光不評論市場傳聞，但26日股價開高後快速飆上漲停6,290元鎖死，改寫歷史新高價。

永豐金前七月賺贏去年全年 總座談股利政策：仍以現金為主

永豐金控昨（25）日舉行第2季法說會，受惠銀行、證券等核心業務表現亮眼，前七月稅後純益達289.32億元，年增89%，已超越2025年全年獲利，每股稅後純益達1.96元，獲利續創高峰。

中租上半年每股賺5.84元 受惠營運成本下降

租賃龍頭中租控股昨（25）日舉辦第2季法人說明會，中租上半年繳出稅後純益108.27億元、年成長3%的佳績，EPS達5.84元。董事長陳鳳龍表示，中租股利政策不變，只要獲利提升，股利的絕對金額就會提高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。