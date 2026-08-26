致茂股東會擬討論現增 GDR 法人估籌資上看267億元

致茂（2360）25日公告公司董事會決議召開115年第1次股東臨時會，股東臨時會召開日期：115/10/20，討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證GDR案，法人今日分析，按照發行不超過1360萬股普通股，以昨日收盤價換算估計籌資最高為267億元有助於營運。

法人估計，該案估計約3%的股份稀釋仍屬於可控，應該有助於加強和關鍵客戶的關係與營運長期需求。

致茂昨日公告說明，擬提請股東會授權董事會，現金增資發行普通股不超過1,360萬股額度內發行。員工認購股數或配發金額：依法保留發行股份總數10%，其餘90%擬依證券交易法第28條之1之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行，增資資金用途：擴充海外營運規模、海外購料需求。