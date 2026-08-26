大立光衝刺 CPO 頻獵地、傳打進輝達供應鏈 股價飆出天價6,290元

大立光（3008）衝刺CPO新事業，加速擴充腳步，今年來第四度出手獵地，再以30.8億元購進台中南屯區土地，市場傳出已切入下游光纖陣列模組（FAU），預計最快明年下半年量產，打入輝達（NVIDIA）供應鏈，將供貨輝達新世代Rubin Ultra平台；大立光不評論市場傳聞，但26日股價開高後快速飆上漲停6,290元鎖死，改寫歷史新高價。

大立光加速獵地，25日公告以30.8億元購進台中南屯區土地，是今年第四筆購進的土地，也是最大一筆土地，依照公告，大立光所購買的土地面積約6,292.14坪，建物面積約7,054.01坪，交易總金額30.8億元，取得具體目的主要為支應未來擴充產能需求。

近日市場傳出，大立光挾自動化優勢勝出，已從零組件FA（光纖陣列）、PMLA（整合稜鏡微透鏡陣列）切入下游光纖陣列模組（FAU），預計最快明年下半年量產，將與上銓、大陸光通訊模組巨頭之一天孚並列輝達（NVIDIA）供應鏈，市場臆測，以輝達揭露的AI晶片藍圖，將供貨輝達新世代Rubin Ultra平台。

大立光不評論市場傳聞，強調目前以發展FA為主；大立光董事長林恩平先前曾透露，預計第3季底試產線架設完成，最快明年中量產貢獻營收。

除了CPO的布局，在智慧手機業務上，手機鏡頭也進入拉貨旺季，大立光早盤以5,920元開高後走高，快速飆上漲停6,290元鎖死，改寫歷史新高價。