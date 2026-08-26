台股短線多空聚焦27日凌晨4點輝達財報

輝達（Nvidia）將於27日凌晨4點公布財報，國內大型法人機構彙總國際市場的看法，預估上季營收953億美元，高於公司原先指引的910億美元，考量先前CSP和Hyperscalers皆已上修今明年資本支出，市場對於輝達財報預期並不低，但在算力仍然緊缺背景下，業績仍有望持續優於市場預期。

展望本季營運，預期營收1,113億美元，隨著第4季VR機櫃放量出貨，預計全年營收4,117億美元，每股獲利（EPS）10.1美元，明年進一步成長至14.2美元。

法人機構表示，輝達本次財報會議，比起關注業績數字，更重要的是會議內容，尤其在各大Hyperscalers的資本支出在2026年達8,700億美元，2027年達12,556億美元，2028年持續攀升至13,789億美元，然而自由現金流（FCF）除微軟之外，皆全數轉為負值，未來資本支出有一半將仰賴外部融資，市場開始擔心AI融資風險。輝達此前宣布與六家金融機構簽署備忘錄，動用超過5,000億美元第三方資本為AI基礎建設注資，雖然輝達僅為此項目殘值至高25%進行擔保，但輝達自身CDS還是創下歷史新高。

輝達在會議中需要傳遞給市場明確的方向，證明Neoclouds在大舉調高資本支出後，未來有能力償還債務，創造獲利。

此次財報會議另外重點放在Hypersaclers之外的ACIE業務上，這部分業務客群包括Neocloud、國家主權AI以及企業主權AI，ACIE營收成長會讓輝達客戶比重更加分散且多元化，減少對於少數幾家Hyperscalers的依賴。尤其在自研ASIC的趨勢下，GPU在推論市場份額持續受到侵蝕，因此國家主權AI和企業主權AI所帶來的長尾效應才會是輝達長期增長驅動力。