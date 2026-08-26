永豐金前七月賺贏去年全年 總座談股利政策：仍以現金為主

永豐金控（2890）昨（25）日舉行第2季法說會，受惠銀行、證券等核心業務表現亮眼，前七月稅後純益達289.32億元，年增89%，已超越2025年全年獲利，每股稅後純益達1.96元，獲利續創高峰。

針對今年股利政策，永豐金總經理朱士廷表示，未來配息仍會以現金為主，財務長許如玫補充，永豐金維持約65%至70%的穩定配息率。

永豐金上半年稅後純益244.93億元，較去年同期大增94%，創歷史新高，EPS為1.66元，年化股東權益報酬率（ROE）達18.98%；上半年淨收益則達552.82億元，同樣創下歷史新高。

展望景氣，朱士廷對AI產業及整體景氣維持樂觀看法。他指出，AI浪潮仍在持續，應用範圍已從訓練階段逐步擴大至推論，帶動整體市場規模進一步成長。台灣第2季出口達2,209億美元，連續七季創下單季新高，高階晶片、AI伺服器及關鍵零組件需求依然強勁。

永豐金預估，2026年第3季、第4季經濟成長率分別可達11.13%及8.38%，全年經濟成長率上看11.6%，顯示AI供應鏈出口動能仍是支撐台灣經濟的重要力量。

利率方面，朱士廷表示，依永豐金目前House View，預期美國聯準會與台灣央行在9月都將維持利率不變，後續仍將密切觀察通膨、景氣及金融市場變化。

至於市場近期高度關注的「四貸同堂」現象，永豐銀行總經理莊銘福表示，目前觀察客戶仍相當自制，並未出現大舉舉債情況。