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兩岸緊張也擋不住台灣航運公司下訂單 大陸造船廠魅力何在？

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強信財報／上半年EPS1.41元 稅後純益0.96億元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

強信-KY（4560）公布上半年合併財報，合併營收9.59億元、年增12.3%，稅後純益0.96億元、年減3.87%，每股稅後純益1.41元。第2季稅後純益0.44億元，季減14.2%、年增17.84%，單季每股稅後純益0.65元。

強信7月合併營收1.70億元，月減0.2%、年增30.4%，為連續五個月呈現年增走勢；累計前七月合併營收11.35億元、年增15.3%，續創歷史同期新高，顯示紡織機械零組件需求復甦力道延續。

強信作為全球知名的縫製機械刀具及自動化配件大廠，其營運與下游成衣、紡織產業資本支出與開工率息息相關。隨著全球服飾消費市場庫存調整告一段落，品牌商與代工廠逐步恢復設備更新與維修耗材採購，帶動強信主力產品出貨穩步增加。

法人預期，強信今年營運有機會擺脫前幾年的產業調整期，朝正向成長，並維持雙位數增長；但後續仍需關注歐美終端消費市場景氣變化、原物料價格波動，以及中國大陸與東南亞主要紡織重鎮的下游擴廠與設備汰換需求能否延續。

EPS 財報

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