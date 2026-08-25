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來億財報／上半年EPS 4.53元 穩坐製鞋類股獲利王

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

製鞋大廠來億-KY（6890）公布第2季合併財報，合併營收108.23億元、年減4.3%，毛利率17.41%，較上季增加5.76個百分點、較去年同期增加1.41個百分點，稅後純益9.42億元，季增401%、年增9.3%，每股稅後純益3.78元，獲利為單季同期次高。

來億上半年合併營收179.01億元、年減14.7%，營業毛利27.08億元，毛利率15.13%，較去年同期16.71%減少1.58個百分點，稅後純益11.30億元、年減36.3%，每股稅後純益4.53元，仍穩居製鞋類股獲利王。

來億上半年鞋類生產雙數為3,400萬雙，較去年同期4,100萬雙減少17.1%。第2季毛利率較上季及去年同期明顯回升，主要受惠於高毛利產品占比大幅增加，以及產品組合優化帶動。來億去年全年鞋類生產雙數累計7,892萬雙。

針對今年上半年市況，來億坦言，市場動能普遍不如去年，儘管有世界盃足球賽事撐場，但受通膨壓力及中東戰事影響，消費市場信心不足，客戶態度也轉趨保。

展望下半年及明年，來億指出，隨著客戶庫存逐步去化，近期明顯感受下單動能逐步回升，目前訂單能見度維持三個月以上水準，預期第3季可優於第2季，下半年優於上半年；而明年也會優於今年，整體產業景氣有望回到成長軌道。

來億7月合併營收30.87億元，月增2.8%、年增8%，回到年月雙增走勢；累計前七月合併營收209.87億元、年減12%，年減幅持續收斂。

受惠於主要客戶如HOKA品牌的持續走紅與Adidas拉貨節奏積極，來億今年各品牌的產能規劃多呈現擴張。其中HOKA產能預估可成長10%以上，Adidas有高個位數增長，而New Balance約持平。

另外，來億今年有新的國際品牌大客戶加入，預計年底開始出貨，明年放量，為長期營收再添新成長動能。

在產能布局方面，為因應訂單需求與分散風險，來億持續擴充印尼廠區，如印尼第二座億宥廠產能陸續開出，新廠總產能規劃達1,000萬雙；另外第三座億福廠也在規劃中，客戶暫訂為adidas，預計明年啟動建廠，規劃年產能也是1,000萬雙。

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