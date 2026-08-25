漢田拓版圖 三方進擊

漢田生技（1294）昨（25）日舉行業績發表會，漢田財務協理謝駿陽表示，未來將持續以加速全球布局、客群擴大、策略聯盟三大方向推進，透過客戶、原料商及藥廠等多方合作，擴大產品應用與市場版圖，為營運成長增添新動能。

謝駿陽指出，目前公司約九成營收來自台灣市場，未來將增加國際市場布局，除與國內主要客戶共同拓展海外市場，也將透過海外參展等方式開發新客戶、提高國際市場能見度。隨著國內主要客戶逐步拓展海外市場，漢田也配合客戶海外布局，尋求共同拓展市場機會。

在擴大客群方面，漢田將與品牌客戶共同研發差異化產品，協助品牌擴大大眾市場的覆蓋與滲透率；策略聯盟則將持續與原料商、藥廠建立策略聯盟，優先取得新素材及原料，透過產品差異化提升競爭力。

謝駿陽指出，依據2026年更新的市場研究，2026至2035年全球健康與保健市場規模年複合成長率約5.11%，顯示整體產業仍具中長期穩健成長動能。其中，亞太市場成長主要受惠於可支配所得提升、都市化加速及健康意識增強，加上傳統保健文化與現代健康管理模式並行發展，市場需求仍具成長潛力。

因應市場需求變化，漢田今年進一步調整產能與產品劑型，增加新劑型布局。漢田觀察，市場上晶凍類產品占比已超過兩成，需求持續成長，主要成長客群包括銀髮族及兒童營養品市場。

漢田表示，公司過去產品以四面封劑型為主，今年將透過產線改造，新增背封、旋口袋等劑型，並導入相關保溫殺菌設備，透過不同充填及殺菌方式，進一步改善晶凍產品的組織、口感與外觀品質，以滿足客戶多元產品需求。