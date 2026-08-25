遠東新（1402）昨（25）日法說會指出，生產事業今年起轉虧為盈，第2季生產事業營業利益達10.6億元，2022年第2季以來單季最高，相較去年全年生產事業仍虧損12億元，營運出現明顯轉折。此外，公司目前在新竹科技園區周邊另有約6.2萬坪非核心工業用地可供處置，規劃分階段活化。

遠東新上半年營收1,305.65億元，年增5.46%；稅後純益58.25億元，年增76.28%，每股稅後純益1.15元。

從三大事業群來看，生產事業改善最明顯。第2季生產事業營收370.58億元，年增21%，營業利益10.59億元，相較去年同期營業損失4.89億元轉虧為盈；累計上半年生產事業營業利益12.69億元，也較去年全年營業損失11.91億元明顯改善。

遠東新指出，油價上漲及市場供應風險升高，使下游客戶供應鏈策略從過去偏重即時供應，轉向提高安全庫存，積極回補庫存並分散供應風險，對供應商穩定供貨及供應鏈韌性的重視程度隨之提高。原生酯粒（V-PET）及再生酯粒（R-PET）需求同步增溫，遠東新全球多元供應布局優勢更加顯現。