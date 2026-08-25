快訊

美國鄉村音樂天后桃莉芭頓辭世享壽80歲 川普下令降半旗

聽新聞
0:00 / 0:00

眾福科航海產品出貨旺

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

眾福科（3168）昨（25）日舉行線上法說會，受惠下半年進入航海用顯示器產品出貨旺季，加上工控類應用如大尺寸加油機顯示器、月台訊息看板等新品貢獻，公司看好下半年營運將優於上半年。

展望2027年，眾福科表示，持續提升高附加價值及差異化產品比重，透過產品組合最佳化、生產效率優化，擴大業務規模及改善整體獲利能力。就主要產品線現況來看，眾福科指出，工業控制產品今年成長動能明顯，美國加油機27吋大型顯示器主力機種已開始放量，由於單價相對較高，將成為2026年營收動能之一。

43吋至65吋月台訊息看板預計第4季開始批量出貨，15吋至32吋電動車快速充電站產品已少量出貨，應用涵蓋人機操作介面、廣告播放及設備狀態監控。

特殊車輛方面，全地形車輛儀表新品已通過客戶認證，第4季開始量產；眾福科參與產業升級創新平台輔導計畫所開發的特殊車輛智慧儀表，目前則處於樣品驗證階段，看好特殊車輛也是今年主要成長來源。

至於休閒航海及專業海事產品，下半年進入航海旺季，接單狀況正向，航海事業將是下半年出貨規模最大的產品線。

顯示器 法說會 美國

延伸閱讀

TV面板迎備貨潮！電視品牌第3季採購量估成長15% 雙虎看旺

達興材衝刺半導體市場

半導體供應鏈第2季財報超標 法人首選這幾檔

新代法說會／蘇州二廠、馬來西亞新廠明年初同步投產 產能估可增1.6倍

相關新聞

漢測攻晶片測試商機 預計9月下旬上櫃

興櫃股王漢測（7856）昨（25）日舉行上櫃前法說會，總經理王子建表示，搶搭AI、高頻高速晶片測試商機，晶圓測試（CP）端熱管理模組是下半年至明年最大成長引擎，相關營收明年可望較今年倍增。

永豐金前七月賺贏去年全年 總座談股利政策：仍以現金為主

永豐金控昨（25）日舉行第2季法說會，受惠銀行、證券等核心業務表現亮眼，前七月稅後純益達289.32億元，年增89%，已超越2025年全年獲利，每股稅後純益達1.96元，獲利續創高峰。

中租上半年每股賺5.84元 受惠營運成本下降

租賃龍頭中租控股昨（25）日舉辦第2季法人說明會，中租上半年繳出稅後純益108.27億元、年成長3%的佳績，EPS達5.84元。董事長陳鳳龍表示，中租股利政策不變，只要獲利提升，股利的絕對金額就會提高。

泓德能源旗下小金雞 星星電力12月登興櫃

再生能源系統廠泓德能源（6873）旗下小金雞星星電力預計今年12月登錄興櫃，明年11月轉掛牌上市，為國內綠電族群再添生力軍，藉此擴大營運規模，挹注母公司業績。

台智雲衝主權AI業務

華碩集團旗下台智雲（7735）看好今年營運持續成長，尤其主權AI衍生的相關商機，台智雲總經理吳漢章昨（25）日指出，政府主權AI相關需求仍是主要動能，金融業今年也看到出現不少需求。整體而言，台智雲今年持續成長，預估營收將優於去年。

來億上半年EPS 4.53元

製鞋大廠來億-KY（6890）公布第2季合併財報，合併營收108.23億元、年減4.3%，毛利率17.41%，較上季增加5.76個百分點、較去年同期增加1.41個百分點，稅後純益9.42億元，季增401%、年增9.3%，每股稅後純益3.78元，獲利為單季同期次高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。