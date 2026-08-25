眾福科航海產品出貨旺

眾福科（3168）昨（25）日舉行線上法說會，受惠下半年進入航海用顯示器產品出貨旺季，加上工控類應用如大尺寸加油機顯示器、月台訊息看板等新品貢獻，公司看好下半年營運將優於上半年。

展望2027年，眾福科表示，持續提升高附加價值及差異化產品比重，透過產品組合最佳化、生產效率優化，擴大業務規模及改善整體獲利能力。就主要產品線現況來看，眾福科指出，工業控制產品今年成長動能明顯，美國加油機27吋大型顯示器主力機種已開始放量，由於單價相對較高，將成為2026年營收動能之一。

43吋至65吋月台訊息看板預計第4季開始批量出貨，15吋至32吋電動車快速充電站產品已少量出貨，應用涵蓋人機操作介面、廣告播放及設備狀態監控。

特殊車輛方面，全地形車輛儀表新品已通過客戶認證，第4季開始量產；眾福科參與產業升級創新平台輔導計畫所開發的特殊車輛智慧儀表，目前則處於樣品驗證階段，看好特殊車輛也是今年主要成長來源。

至於休閒航海及專業海事產品，下半年進入航海旺季，接單狀況正向，航海事業將是下半年出貨規模最大的產品線。