聽新聞
0:00 / 0:00
八方雲集搶進高人流商圈
八方雲集（2753）建構精兵門市，揮軍高人流商圈。八方雲集昨（25）日表示，旗下八方雲集、梁社漢排骨近期分別在北、中、南布局純外帶TOGO店，以「小坪數」門市進軍高人流商圈，搭配線上點餐提升坪效。
在做法上，鎖定商辦、醫院及住商混合區等高人流商圈，透過不設內用座位、縮小門市坪數，突破過去展店受限於店面空間的問題，並搭配「八方點」線上點餐系統，提高取餐效率及門市坪效。
八方雲集表示，此次導入純外帶店型後，可降低對店面坪數的要求，只要商圈具備足夠消費需求，即有機會切入市場。北中南純外帶店只是多店型策略的第一步，下半年將持續尋找具坪效潛力的據點，透過小坪數店型切入過去難以進駐的商圈。
目前集團已以兩大主力品牌在北中南測試不同類型商圈。其中，梁社漢排骨在台北市四平伊通商圈開出雙北首間外帶店「中山伊通店」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。