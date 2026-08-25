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八方雲集搶進高人流商圈

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

八方雲集（2753）建構精兵門市，揮軍高人流商圈。八方雲集昨（25）日表示，旗下八方雲集、梁社漢排骨近期分別在北、中、南布局純外帶TOGO店，以「小坪數」門市進軍高人流商圈，搭配線上點餐提升坪效。

在做法上，鎖定商辦、醫院及住商混合區等高人流商圈，透過不設內用座位、縮小門市坪數，突破過去展店受限於店面空間的問題，並搭配「八方點」線上點餐系統，提高取餐效率及門市坪效。

八方雲集表示，此次導入純外帶店型後，可降低對店面坪數的要求，只要商圈具備足夠消費需求，即有機會切入市場。北中南純外帶店只是多店型策略的第一步，下半年將持續尋找具坪效潛力的據點，透過小坪數店型切入過去難以進駐的商圈。

目前集團已以兩大主力品牌在北中南測試不同類型商圈。其中，梁社漢排骨在台北市四平伊通商圈開出雙北首間外帶店「中山伊通店」。

坪數 八方雲集 商辦

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