三竹四大業務 火力全開

資通訊服務大廠三竹資訊（8284）昨（25）日參加櫃買中心舉辦的業績發表會時指出，將持續以簡訊發送、金融看盤、App開發及企業即時通等四大產品線搶攻市場，並且提升資安及AI導入規格，對後市營運有信心。

三竹發言人方和慶、財務副總鄭雅倫、金融服務事業群業務部副總陳榮彬、簡訊業務協理尤俊雄等高層昨天代表公司出席櫃買業績發表會，並提到目前以簡訊發送、金融看盤、App開發及企業即時通等四大產品線為營收主要來源。

其中，簡訊發送業務占整體營收比重約七成為最大宗，大致可分為企業簡訊、行銷簡訊等兩大方面。

三竹目前簡訊發送業務已打入3萬家企業及電商，行動證券更手握44家券商業務，在穩定成長的電信金融加值市場也拿下國內一家知名電信商，當前已取得337項發明及設計專利，數量為金融資訊軟體同業居冠。三竹表示，未來會積極投入AI市場，打造創新、高效的數位解決方案。

展望後市，三竹指出，持續對簡訊發送、金融看盤、App開發及企業即時通等四大產品線營運成長動能有信心，有望維持成長。

新產品開發方面，三竹正積極開發第四代看盤軟體，將導入AI及更強化的資安規格，預計二至三年後可望上線，為業績增添新的成長動能。

三竹基本面表現出色，上半年平均毛利率26％，年增4.9個百分點，主要受惠於較高毛利的簡訊發送量增加；稅後純益1.45億元，較去年同期增加161.6％，每股純益3.13元。

三竹7月合併營收2.96億元，創單月歷史新高，月增0.1％，年增14％；前七月合併營收18.59億元，年增12.4％，改寫歷史同期新高。