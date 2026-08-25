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聚鼎強化AI生態系布局

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

保護元件廠聚鼎（6224）昨（25）日舉行法說會，公司表示，透過保護元件、散熱方案強化AI生態布局，衝刺營運。

聚鼎透露，旗下過電壓、過電流元件產品已切入新一代高壓直流（HVDC）及BDC電源架構供應鏈，預估相關效益未來一至兩年逐步發酵。CLM三端保險絲產能利用率已達九成以上，逼近滿載，已啟動擴產，初期規劃增加約20%產能。

聚鼎指出，AI資料中心算力持續攀升，帶動伺服器功耗與電流大幅提高，電源架構也由現行低壓直流（LVDC）朝HVDC演進，該公司積極搶進相關商機。

PPTC（高分子正溫度係數熱敏電阻）也是聚鼎搶攻AI伺服器的另一項主力，公司瞄準高功率、小型化需求，推出低電阻、高電流產品，其中0402尺寸可支援2安培以上，0603尺寸則可達3至5安培，在降低功率損耗之餘，也能提供高功率保護，當前部分產品已通過客戶驗證並開始出貨，其餘新案持續認證中。

聚鼎預期，隨著DDR5將電源管理功能移至記憶體模組，企業級RDIMM等產品對過電流、過電壓保護元件需求明顯增加，現階段已切入企業級記憶體供應鏈，相關保護元件今年開始出貨。

布局 伺服器 生態

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