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帆宣握1,300億元大單
半導體廠務工程暨設備廠帆宣（6196）董事長高新明昨（25）日表示，目前在手訂單超過1,300億元，而且持續增加中，「2026年至2028年都會相當忙碌」。
高新明昨日出席台灣高鐵與SEMI策略合作記者會並受訪，釋出以上訊息。她預告，帆宣2027年營運將優於今年，2029年產業也不會熄火，反而可能迎來更大的突破。
高新明指出，半導體業過去持續建廠，這一波在AI帶動下，擴產速度明顯加快，從日本、美國亞利桑那州與德州到德國，都能看到台灣業者跟隨客戶需求向外布局。
她提到，供應鏈向海外移動並非單純追求擴張，而是客戶已在當地產生需求。台灣半導體產業最難得之處，不只擁有大型晶圓製造廠，而是從設備、材料、工程服務，到IC設計、封裝及測試，背後有一套完整供應鏈。
一座晶圓廠的成功不是靠單一公司，而是整個生態系彼此合作、共同完成。
帆宣長期投入半導體設備、工程、廠務及系統整合，布局從南港、新竹一路延伸至台南、嘉義及高雄。高新明表示，高鐵讓人才、零件及材料能快速往返各地，也讓企業與供應鏈之間的合作更有效率。
展望2029年，高新明認為，隨AI持續成長，加上其他產業加入，整體需求、產業及經濟可能被帶往目前仍無法預想的新階段。
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