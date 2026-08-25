普生分析儀獲歐盟認證

普生（4117）昨（25）日宣布，旗下GBC CL i120全自動化學發光免疫分析儀器已正式取得歐盟IVDR認證，成為該公司第一個完成歐盟IVDR相關註冊程序的CLIA系列儀器。

這代表普生新一代自動化免疫檢測平台在法規布局、產品品質與國際市場拓展上取得重要進展，有助於後續CLIA平台相關儀器設備及試劑拓展海外市場奠定良好業務拓展利基，並有望增添未來營運動能。

普生表示，CL i120全自動化學發光免疫分析儀為集團布局新一代體外診斷產品的重要平台之一。

產品線除完整涵蓋儀器設備外，旗下化學發光試劑應用範圍涵蓋腫瘤標記、甲狀腺、荷爾蒙、感染性疾病及其他免疫檢測項目，其中更已有13項CLIA檢測試劑取得台灣TFDA醫療器材許可。