益安創新醫材拚年底取證

創新醫材公司益安（6499）開發攝護腺微創治療醫材Urocross Expander System，今年3月成功取得美國FDA的510(k)上市許可後，董事長張有德昨（25）日表示，這項創新醫材已向主管機關提出台灣上市許可申請，目標年底前取證；美國市場也將在今年第4季在美國展開銷售。

益安生醫的Urocross Expander System主要用於改善良性攝護腺肥大（BPH）引起的排尿障礙與下泌尿道症狀，全美共有4,000萬名男性患者飽受相關疾病痛苦，接受藥物治療者也有1,400萬人，這項產品被定位為傳統藥物與侵入性手術之間一線微創介入的新選項。

益安日前邀請BPH微創醫材Urocross樞紐臨床試驗共同計畫主持人、美國泌尿科專家Dr. Daniel Rukstalis來台出席台灣泌尿科醫學會年會，分享BPH治療從傳統手術走向微創治療的演進，並解析未來在治療之外，也應重視及早介入，以及療效、生活品質與治療負擔之間的平衡。

張有德表示，益安Urocross Expander System自取得美國上市許可後，目前正積極洽談國際大廠授權。根據公司日前揭露資訊，國際同業授權金額可達3億美元至11億美元（約新台幣352億元）規模。

完成授權之前，益安也同步啟動自行銷售計畫。首先針對台灣市場部份，益安已向主管機關提出Urocross Expander System上市許可申請，目標今年底能取證，後續除了由公司自行主導台灣銷售之外，也不排除進軍東南亞市場。

益安的Urocross Expander System也規劃在完成國際授權前，先行在美國建立銷售團隊，並自今年第4季開始小量銷售，初步定價為6,000美元。