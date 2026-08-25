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台智雲衝主權AI業務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩集團旗下台智雲（7735）看好今年營運持續成長，尤其主權AI衍生的相關商機，台智雲總經理吳漢章昨（25）日指出，政府主權AI相關需求仍是主要動能，金融業今年也看到出現不少需求。整體而言，台智雲今年持續成長，預估營收將優於去年。

吳漢章表示，近年政府主權AI相關的需求如司法、衛生、醫療等領域，台智雲都有參與。今年來看，金融領域是主權AI新的需求，因為金融業有法令限制，資料必須落地。

針對營運狀況，吳漢章表示，因專案性質所致，不少訂單營收認列都落在下半年，尤其在第4季度，全年來看仍維持成長目標，預期今年營運將優於去年。

台智雲短期成長動能主要來自大型AI算力中心與基建專案；中長期逐步擴展至算力營運、資源調度、AI模型部署與平台服務，提升高附加價值與經常性收入比重。

台智雲 主權 華碩

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