強信第2季EPS 0.65元

強信-KY（4560）昨（25）日公布第2季財報，第2季稅後純益0.44億元，年增15.7%，每股純益（EPS）0.65元；上半年稅後純益0.96億元，年減4%，EPS 1.41元。

在產品策略方面，強信日前指出，將持續提升產品性能、改善品質並降低成本，透過提高產品性價比滿足客戶需求，同時持續開發新產品、拓展市場，在維持既有市場競爭優勢的同時，擴大產品應用與客戶基礎。

市場布局方面，公司將持續優化通路管理，拓展二級經銷商，並透過定期舉辦區域產品發表會，加強與經銷商及合作夥伴的溝通，讓市場端即時掌握新品資訊，進一步拓展終端市場，提高產品市占率。

生產效率則是公司另一項布局重點。強信持續導入自動化設備及整合人力、設備與製程，縮短生產週期並穩定產品品質，以提升產能利用效率及訂單交付能力。

在資訊化建設方面，公司持續整合APS、MES、ERP及PLM等系統，從生產計畫、機台到班組進行資源配置與生產排程，透過端到端供應計畫提升生產效率。