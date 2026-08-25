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中碳強攻先進碳材料

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中碳（1723）昨（25）日法說會表示，面對中國大陸產能過剩、石化景氣低迷，將加速把成長重心轉向AI伺服器BBU、鋰電池負極材料、先進碳材料及碳化矽（SiC）半導體市場。

傳統產品方面，台苯預計10月起停止苯乙烯生產。台苯去年占中碳苯銷量37%、個體營收8.6%，但中碳評估，扣除台苯需求後，國內苯市場仍有供給缺口，產品去化暫無問題。

新事業方面，中碳高功率負極材料已導入AI伺服器BBU，並開發適用800V架構BBU的電芯材料；先進碳材料及負極材料分別送交韓國、日本指標客戶驗證。公司已通過年產500公噸先進碳材料擴建案，第一期預計2027年初完工。

半導體布局方面，中碳鎖定SiC長晶所需高純石墨坩堝，8吋產品已有多家客戶驗證，12吋產品預計今年下半年完成開發，矽晶圓熱場構件已打入首家客戶；年產240公噸等方性石墨塊材擴建案預計2027年初完工。

中碳 材料 台苯

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