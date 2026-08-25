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高林上半年業外大補

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

高林（2906）轉投資效益持續挹注獲利。高林昨（25）日法說會表示，高林也間接投資美國AI新創Anthropic，該公司今年6月已向美國證券交易委員會（SEC）機密提交IPO註冊聲明草案。

高林上半年業外貢獻1.57億元，年增近五倍，主要受惠投資TXOne Networks（睿控網安）帶來貢獻。

目前高林轉投資事業已達17家，帳面金額約20.9億元，布局橫跨大健康、新零售及新能源，其中大健康占56%最高、新零售占34%。此外，公司另持有28家有價證券，公允價值約13.5億元，涵蓋民生消費、金融投資、生技醫療及綠能等領域。

餐飲是高林近期擴張的新事業。高林先前以1.5億元收購和億生活82.8%股權，將「添好運」等品牌納入集團版圖，加上原有餐飲事業，進一步擴大台灣連鎖餐飲市場布局。公司昨日進一步透露，今年預計再新開一家添好運。

轉投資效益也反映在高林獲利。上半年營收43.04億元、年增0.49%，營業淨利1.3億元、年減19.74%，但受惠業外收益大增近五倍，使稅後純益來到1.02億元、年增270.35%，每股純益（EPS）0.49元，高於去年同期0.13元。

醫療布局方面，高林實業與杏昌生技共同收購安星製藥，高林取得20.9%股權。公司表示，此項投資有助發揮醫療產業綜效，並有利於未來醫療產品策略布局。

AI投資方面，高林2025年透過認購私募基金Andra Capital Fund LP，間接參與Anthropic投資，投資金額約60萬美元，相關投資權益約當4,200股。Anthropic今年6月已向美國證券交易委員會（SEC）機密提交IPO註冊聲明草案。

至於台塑大樓都更進度，高林表示，因連續壁開挖時細砂流出，造成路面塌陷坑洞並傷及瓦斯管線。目前相關災害原因調查報告及施工安全計畫已送交台北市政府申請復工，實際復工時間仍待審查結果。

高林 機密 Anthropic

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